Property Forum Katowice: Metropolia szansą na zmianę

Metropolia to lokomotywa wzrostu gospodarczego regionu śląskiego. Jak pokazywać siłę GZM i jak budować potencjał? O tym dyskutują uczestnicy sesji inauguracyjnej Property Forum Katowice, wydarzenia towarzyszącego 4 Design Days 2020.

- Metropolia stale i jeszcze przez długi czas będzie naszą szansą na zmianę – zaznacza Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. – Za nami kwestie formalne, ale sprawcze i mentalne jeszcze przed nami, ponieważ ta zmiana wymaga czasu, pewnych wyrzeczeń i ogromu pracy. Jestem optymistą, ale i realistą, jeśli chodzi o czas dochodzenia do celu strategicznego. Być może trzeba będzie zmiany pokoleniowej, by do głosu doszli ludzie, którzy wyrastali w metropolii.

Według Macieja Wójcika, partnera zarządzającego, TDJ Estate, metropolia jest skazana na sukces. – To region, który przechodzi gigantyczną transformację – mówi Maciej Wójcik. – Jednak dynamika rozwoju Katowic i miast ościennych zależy od dwóch czynników. Pierwszym jest planowanie przestrzenne, drugi to komunikacja.

Zdaniem rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, metropolizacja jest procesem, który powinny budować trzy obszary działań. - Pierwsza sfera to szeroko pojęta infrastruktura, drugi obszar to obszar działa integracyjnych, trzecim jest obszar promocji, który wychodzi nam coraz lepiej – mówi Robert Tomanek, rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.