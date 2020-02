Property Forum Katowice: Przewodniczący GZM o planach realizacji kolei metropolitalnej

Kolej Metropolitalna to koncepcja systemu, który ma się pojawić za około dekadę. Ma być alternatywą dla zakorkowanych miast śląskiej aglomeracji.

- Mamy do przeanalizowania wiele terenów, więc opracowanie studium może potrwać nawet cztery lata. Formuła postępowania będzie otwarta. Dopuszczone będą różne możliwości technologiczne dostosowane do otoczenia - tłumaczy Kazimierz Karolczak. - Mamy pełne dane dotyczące tego, jakie są oczekiwania mieszkańców metropolii. Na to chcemy nałożyć siatkę połączeń szynowych, komfortowych dla pasażerów - dodaje. - Zapytaliśmy wszystkich interesariuszy - m.in. PKP PLK, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy. Obecny dokument jest wszechstronnie skonsultowany. Wszystkie strony mają tę samą wiedzę i oczekiwania - wyjaśnia.

Dodaje, że najważniejszym partnerem jest PKP PLK, ponieważ wiele inwestycji, które mają w planach, są kręgosłupem kolei metropolitarnej.

Jak informowaliśmy za PAP, zgodnie z przygotowaną przez naukowców Politechniki Śląskiej koncepcją Kolei Metropolitalnej, pierwszy jej etap zakłada wykorzystanie istniejących linii kolejowych, zarządzanych przez PKP PLK. Kolej metropolitalna ogranicza się tu do relacji Gliwice-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Tarnowskie Góry-Tychy Miasto. Zakładane działania obejmują zaplanowane już: zakupy taboru przez GZM i modyfikacje rozkładów jazdy, które zapewniłyby - szczególnie na trasie Gliwice-Ząbkowice, kursowanie pociągów co najmniej co 15 minut w szczycie.

Drugi etap zakłada wykorzystanie tych samych przebiegów linii (jednak z wydzielonymi dla kolei metropolitalnej torowiskami) oraz wydłużenie jej południowej trasy do stacji Nowy Bieruń (wymaga to odbudowy linii z Tychów). Taki główny szkielet linii miałby 123 km; wymagałby budowy 21 nowych przystanków, rewitalizację - 3, zmianę lokalizacji - 2 i likwidację - 3.

Kolejne etapy zakładają wykorzystanie, prócz istniejącej tzw. kolei ciężkiej (w standardzie UIC), również kolei lekkiej (na kształt warszawskiej WKD) oraz - w przyszłości - np. monorail. W jednym z wariantów zakłada się ponadto m.in. poprowadzenie wydzielonymi technicznie lub jedynie organizacyjnie odcinkami połączenia Gliwice-Ruda Halemba-Mikołów-Tychy Miasto (pod kątem kolei lekkiej, z częściowo odbudowaną lub nową infrastrukturą).