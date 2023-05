Do serwisu Propertystock.pl trafił do sprzedaży funkcjonujący zajazd w stylu dworkowym w Bieszczadach. Cena, którą trzeba zapłacić za nieruchomość, to 2,97 mln zł.

Świetnie prosperujący, stylowy Zajazd Pod Czarnym Kogutem, znajdujący się pomiędzy Ustrzykami Dolnymi, a Ustrzykami Górnymi, bezpośrednio przy drodze nr. 896, wspaniała baza wypadowa na Bieszczadzkie szlaki. Budynek usytuowany jest na pięknej, zagospodarowanej działce o powierzchni 5442 m2 . Na działce można wybudować dodatkowy obiekt lub postawić kilka domków. W obiekcie znajdują się: 4 duże pokoje, w sumie na 15 osób, restauracja z dwoma salami, kuchnia, magazyny, kompletne zaplecze techniczne, oraz piwniczka ceglana - winiarnia - (obok obiektu). Duży parking, daje też możliwość postawienia ładowarek dla samochodów elektrycznych. Warunki sprzedaży:

Cena: 2 970 000 zł

Powierzchnia: 305 m2 Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Prosperująca nieruchomość do kupienia w Bieszczadach Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

