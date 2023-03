Lokale w gliwickim centrum przesiadkowym nadal stoją niezagospodarowane. 4 kwietnia br. zapowiedziano przetarg ustny na wysokość stawki czynszu za najem tych lokali.

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o. o. w Gliwicach ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Gliwickim Centrum Przesiadkowym.

Przetarg ma się odbyć 5 kwietnie br.



Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o. o. w Gliwicach przy Bojkowskiej 37P,

działająca w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłosiła przetarg ustny

nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych

zlokalizowanych w Gliwickim Centrum Przesiadkowym przy ul. Składowej 8, 8A, 8B. Przetarg odbędzie się 5 kwietnia br. Do zagospodarowania na działalność gospodarczą są niemal wszystkie pomieszczenia.

Jak informuje portal 24gliwice.pl, w budynku głównym zaczęli pojawiać się bezdomni, którzy traktowali nowy obiekt jak noclegownię. Do tej pory w budynku głównym obiektu udało się zlokalizować jedynie punkt obsługi pasażera ZTM, natomiast w budynku pomocniczym biuro obsługi klienta SPP, zaś od maja br. ma wprowadzić się tam Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

Aktualnie do wynajęcia są trzy lokale w budynku pomocniczym, cztery pomieszczenia na I piętrze w budynku głównym, a także restauracja na parterze. Do wynajęcia jest także pomieszczenie biurowe w wieży ciśnień (17,2 mkw., z WC).

Od pierwszego przetargu w listopadzie 2022 r. nie zmieniły się stawki – w budynku pomocniczym cena wywoławcza 1 mkw. wynosi 59 zł, zaś minimalne postąpienie w przetargu to 5,9 zł. Lokale mają zbliżony metraż – około 46-47 mkw.

Jak czytamy na gliwickim BIP, przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 5 kwietnia od godz. 9.00 do godz. 9.30 w Budynku Pomocniczym (lokal nr 5) Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, ul. Składowa 8. Przetarg odbędzie się 5 kwietnia o godz. 10.00 , w tym samym miejscu. Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 21 marca od godziny 9.00 do godziny 10.15.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do

użytkowania najemca ma wykonać we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.

