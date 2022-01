Przybywa zagranicznych inwestycji w Polsce

Ponad 36 mld euro - to wartość zagranicznych inwestycji w Polsce w 2022 roku. 3,5 mld to inwestycje dokonane przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Krzysztof Drynda, prezes PAIH przewiduje, że 2022 rok będzie równie dobry.

W 2021 r. zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,5 mld euro i przyniosły Polsce 18 tys. nowych miejsc pracy. - To o 800 mln euro więcej niż rok wcześniej i o 700 mln więcej niż w rekordowym do tej pory 2019 r. W całej polskiej strefie inwestycji było jeszcze więcej - to w sumie ponad 36 mld euro, mówi w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Czy to oznacza, że polityka nowej industrializacji Europy przynosi już efekty?

Krzysztof Drynda podkreśla, że Polska jest dziś klasyfikowana według różnych rankingów albo w pierwszej trójce, albo w pierwszej dziesiątce krajów pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej. - Polityka uatrakcyjniania polskiej gospodarki, stabilna ekonomia, coraz lepiej rozwinięta infrastruktura i kapitał ludzki to elementy, które składają się na sukces zeszłego roku, podkreśla.

Jego zdaniem rok 2022 również zapowiada się obiecująco.

W jakich branżach najchętniej inwestowany jest zagraniczny kapitał? Prezes PAIH wymienia: nowoczesne usługi dla biznesu, sektor IT i centra badawczo-rozwojowe, elektromobilność i motoryzacja.