PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie większy niż w innych miastach Polski

Stolica to metropolia o ogromnym potencjale inwestycyjnym, trzykrotnie przewyższająca w tym zakresie inne duże polskie miasta - wynika z czwartej edycji opracowania firmy doradczej PwC. Oprócz tego Warszawa ma najwyższe wydatki na kulturę i coraz bardziej ekologiczny transport.

– Warszawa jest dojrzałym rynkiem z ugruntowaną europejską renomą. To atrakcyjne i stabilne miejsce do inwestowania, z mocno rozwijającym się sektorem biurowym i mieszkaniowym. Powstające obecnie projekty z pewnością będą ikonami Warszawy. To dla nas ważne, że Warszawa oprócz wielkiego kapitału przyciąga też ciekawe i odważne projekty, które budują potencjał gospodarczy metropolii warszawskiej – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Jak wynika z raportu PwC, Warszawa i warszawski obszar metropolitalny dysponują dziś silnie i równomiernie rozwiniętymi kapitałami rozwojowymi. Oceny rozwoju samego miasta oraz obszaru metropolitalnego są dość zbliżone – sukces miasta przekłada się w dużej mierze na sukces całej metropolii.

– Bez wątpienia Warszawa przoduje niemal pod każdym względem w stosunku do wielkich miast Polski. Wartość wskaźnika Kapitału Atrakcyjności Inwestycyjnej potwierdza, że Warszawa jest największym i najatrakcyjniejszym centrum biznesowym Polski i jednym z wiodących w regionie – mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, współautor raportu.

Spośród siedmiu analizowanych kapitałów, Warszawa zanotowała wzrost względem średniej w Kapitale Jakości Życia oraz Kapitale Kultury i Wizerunku. Miasto wyróżnia się w tych obszarach m.in. wysoką jakością edukacji (zarówno w szkołach średnich, jak też wyższych), wysokim poczuciem bezpieczeństwa wśród mieszkańców (co jest także efektem bardzo wysokich wydatków na bezpieczeństwo), wyższą niż w pozostałych miastach dostępnością lekarzy w prywatnej służbie zdrowia, a także korzystnym stanem środowiska naturalnego – choć wyzwaniem nadal pozostaje poprawa jakości powietrza. Eksperci podkreślają, że miasto jest atrakcyjnym miejscem do życia i równie atrakcyjną destynacją turystyczną.

– Ambitni, kreatywni i dobrze wykształceni, to cechy jakimi można opisać mieszkańców Warszawy. To oni współtworzą swoimi codziennymi wyborami i aktywnościami dynamicznie rozwijającą się metropolię. Z nimi i dla nich zmieniamy Warszawę, dbając o równowagę między wielkomiejskością a lokalnością, tradycją a nowoczesnością, środowiskiem przyrodniczym i miejskim. Dlatego to właśnie perspektywa mieszkańców jest podstawą monitoringu rozwoju miasta – mówi dr Paulina Nowicka, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta