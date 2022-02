Radom: Centrum handlowe szuka nabywcy

Na sprzedaż centrum handlowo-rozrywkowe o łącznej pow. użytkowej 6 748 m2, położone na sąsiadujących ze sobą działkach o łącznej pow. 5 128 m2, zlokalizowane w Radomiu. Obiekt składa się z dwóch budynków produkcyjno-magazynowych przebudowanych na centrum handlowe. Cena to niespełna 9 mln zł.

Główny obiekt stanowi pięciokondygnacyjny budynek o trzech nawach z tarasem widokowym, wykonany w konstrukcji żelbetowej szkieletowej.

Budynek posiada windę towarową oraz przewidziana jest winda osobowa.

Obiekt został przekształcony na boksy usługowo-handlowe, oraz obiekty gastronomiczne i inne placówki użyteczności publicznej. Suma powierzchni pierwszego budynku wynosi 4648 m2. Jest on w fazie remontu i adaptacji, który został zawieszony w 2015 roku.

Drugi budynek stanowi były magazyn z lat 70-tych w stanie do generalnego remontu, który może być przeznaczony na parking dla przyszłej inwestycji. Powierzchnia budynku to ok. 2100 m2.

Grunt, na którym posadowione są budynki jest w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.

Cena: 8 900 000 zł

Powierzchnia: 6 748 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Radom: Centrum handlowe 6748 m2