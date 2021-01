Rekordowy rok w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała 2020 rok. Pomimo pandemii Covid-19 to rekordowy rok dla spółki – 48 wydanych decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji o łącznym nakładzie ponad 1,6 mld zł. Inwestycje przyczyniły się do powstania 710 nowych miejsc pracy, a ponad 6 tys. stanowisk zostało utrzymanych.

Pandemia nie wstrzymała także planów inwestycyjnych Pomorskiej SSE i w czerwcu 2020 r. spółka oddała do użytku m.in. nową drogę w Podstrefie Grudziądz. Ponadto powstała nowoczesna przestrzeń w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym Space4Makers, która umożliwi realizację innowacyjnych projektów.

– Wydaliśmy 48 decyzji o wsparciu, z czego 29 dla małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej aż 34 to firmy z kapitałem polskim, co niewątpliwie świadczy o sile naszej lokalnej gospodarki. Nowe inwestycje to także ponad 700 nowych, jakościowych miejsc pracy, które będą miały pozytywny wpływ na region. Obserwujemy, że pomimo wyzwań jakie stoją obecnie przed światową gospodarką, polskie przedsiębiorstwa wykazują dużą mobilizację i potencjał do dalszego rozwoju – podsumowuje skalę inwestycji Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Nasz zespół włożył wiele pracy w celu dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych inwestorów. Kontynuowaliśmy m.in. program „Strefa w każdej gminie” organizując ponad 70 spotkań z przedstawicielami samorządów, zarówno w formie tradycyjnej jak i online oraz około 30 webinarów dla potencjalnych i aktualnych przedsiębiorców. Efektem tych działań są nie tylko wydane decyzje, ale przede wszystkim poznanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców, dobre kontakty z włodarzami, a także uzupełnianie bazy przedsiębiorców oraz terenów inwestycyjnych – dodaje Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

PSSE w walce z Covid-19

Głównym celem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dobie pandemii Covid-19 i związanym z nią kryzysem było wsparcie udzielane przedsiębiorcom. Spółka powołała Zespół ds. Tarczy Antykryzysowej, który oferuje ekspercie doradztwo w zakresie prawnym i finansowym. Ponadto wdrożyła procedurę odraczania oraz rozkładania na raty opłat administracyjnych i czynszów dla najemców parków technologicznych, którzy spełnili odpowiednie warunki. Podjęte działania przyczyniły się do zabezpieczenia pracodawców oraz ochrony miejsc pracy, w firmach, które w okresie pandemii zaprzestały działalności gospodarczej lub ją ograniczyły.

Zainicjowany przez PSSE projekt pn. „Razem w walce z koronawirusem #WolneZasoby”, zaowocował współpracą pomiędzy firmami oraz połączeniem sił do walki z pandemią. Przedsiębiorstwa deklarowały swoją pomoc w dedykowanej aplikacji, co skutkowało wsparciem najbardziej potrzebujących.