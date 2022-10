Do portalu Propertystock.pl trafiła oferta sprzedaży lokalu restauracyjnego nad rzeką Narew stanowiącą dopływ do Jeziora Zegrzyńskiego, w funkcjonującym, świeżowyremontowanym obiekcie. Cena to niespełna 3 mln zł.

Budynek zlokalizowany jest tuż przy Rezerwacie w Jadwisinie, w woj. mazowieckim. Otulina lasu i widok na Jezioro Zegrzyńskie to wymarzona sceneria i wspaniały mikroklimat. Latem to idealne miejsce dla miłośników sportów wodnych i wypoczynku nad wodą, a zimą to baśniowy i romantyczny azyl dla miłośników ciszy i przyrody. Oferowana nieruchomość to doskonałe miejsce na organizację przyjęć okolicznościowych, szkoleń etc. W skład restauracji wchodzi: sala główna, salka na mniejsze przyjęcia okolicznościowe, kuchnia wyposażona w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, oraz pomieszczenia zaplecza. Do lokalu przynależy taras o powierzchni około 180 mkw. oraz cztery miejsca parkingowe przed budynkiem. Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl Warunki sprzedaży:

Cena: 2 900 000 zł

Powierzchnia: 411.3 m2 Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Restauracja z widokiem na Narew wystawiona na sprzedaż

