Rok 2021 w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dedykowany nearshoringowi

Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaznacza, że proces inwestycyjny - od pomysłu, przez przygotowanie, do wydania decyzji ws. budowy - zajmuje czas. Jest jednak przekonany, że część nowych projektów lokowanych w KSSE łączy się ze zjawiskiem nearshoringu.

- Rok 2020 był dla nas rekordowy. Wielu inwestorów, zdając sobie sprawę ze słabości w swoim łańcuchu dostaw, szukało miejsca w Europie. Jeśli w Europie, to Polska wydaje się najlepszym miejscem. Jeśli Polska, to Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wartość projektów wyniosła 5,5 mld zł, podczas gdy wcześniej średnia roczna wynosiła około 3,5 mld zł - mówi Janusz Michałek, dodając, że rok 2021 w KSSE jest dedykowany nearshoringowi.

Jego zdaniem, mimo że ceny działek inwestycyjnych wzrosły (ma to związek z utrzymywaniem w krajach rozwiniętych niskich stóp procentowych), nie ma zagrożenia, że zabraknie ich dla potencjalnych inwestorów. W woj. śląskim dostępnych jest 3000 ha dobrze uzbrojonych terenów poprzemysłowych, nie tylko pod fabryki, ale także pod inwestycje mieszkaniowe.

- Mamy też tereny wyłączone z użytkowania rolniczego, pracujemy nad Jaworzniańskim Obszarem Gospodarczym, to dobrze położone 300 ha, Ruda Śląska, Obszar Gliwicki - wymienia prezes KSSE. - Ceny są na przyzwoitym poziomie.

Liczymy na nearshoring, ale biznes lubi ruch. KSSE chce utworzyć w Egipcie Polski Park Przemysłowy. Właśnie podpisano w tej sprawie memorandum z Sueską Strefą Ekonomiczną

- Będziemy mieć do dyspozycji 100 ha nad Kanałem Sueskim. Egipt to bardzo ważny dla nas partner gospodarczy, buduje nową stolicę, to okno na Afrykę, Azję, USA, Izrael. KSSE będzie pomagać polskim firmom stawiać fabryki w Egipcie, a jeżeli znajdą się inwestorzy w drugą stronę, to też jesteśmy otwarci - deklaruje Janusz Michałek.