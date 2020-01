Rośnie kompleks hal Lear Corporation w Tychach, jest wykonawca

W ramach przedsięwzięcia do połowy br. powstanie hala z częścią biurową o powierzchni

11,5 tys. mkw. Przypomnijmy, że w ub.r. Lear Corporation prowadził przygotowania do powiększenia tyskiego zakładu o ok. 77 tys. metrów sześciennych kubatury.

Prace projektowe wykonało m.in. biuro Kwadrat Polska. Natomiast w 2016 r. Lear powierzył firmie Depenbrock rozbudowę fabryki w Tychach o 13 tys. mkw.

