To kolejny już projekt wdrażany przez Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, będący częścią szerokiego przedsięwzięcia zorientowanego na modernizacje i rozbudowę szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Korporacja Budowlana DORACO, specjalizująca się w realizacji inwestycji hydrotechnicznych, rozpoczyna prace związane z przebudową i umocnieniem kanału Łuczańskiego.

Zakres przebudowy kanału Łuczańskiego, liczącego 2130 metrów długości, obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału. Na odcinkach cumowniczych zostaną zainstalowane odbojnice gumowe i poldery cumownicze. Po obu brzegach kanału w rozstawie co 200 metrów zostaną umocowane metalowe drabinki wkomponowane w obrys oczepu. Powstaną także nowe schodki zejściowe na skarpach oraz wyloty odprowadzające wody opadowe. Inwestycja uwzględnia również ubezpieczenie wejść do kanału od strony jeziora Niegocin i jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo nastąpi odmulenie obu jezior na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi wodnej. Minimalna głębokość ma wynieść 1,6 metra.

Prace budowlane zajmą do 12 miesięcy. W styczniu planowane jest przygotowanie zaplecza budowy. Największa intensyfikacja robót przewidziana jest na wczesną wiosnę i wiosnę, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Zakończenie realizacji umowy ustalone zostało na grudzień br. W trakcie remontu kanał będzie zamknięty dla użytkowników drogi wodnej. Żeglarze będą w tym okresie musieli korzystać z alternatywnej drogi, czyli tzw. Starego Kanału, który tworzą kanał Niegociński prowadzący z jeziora Niegocin na Tajty i dalej kanałem Piękna Góra na Kisajno.

W ramach modernizacji wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania ułatwiające korzystanie z kanału. Zainstalowane zostaną m.in. tablice informacyjne w technologii LED na obydwu wlotach w celu informowania o otwarciu bądź zamknięciu obrotowego mostu drogowego. Odliczany będzie również czas do jego otwarcia lub zamknięcia. Zainstalowane zostanie także oświetlenie szlaku wodnego.

Przebudowa kanału przyczyni się zarówno do poprawy drożności szlaku wodnego, jak i zwiększenia potencjału turystycznego regionu z zachowaniem jego walorów środowiskowych. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych śródlądowych dróg wodnych w północno-wschodniej Polsce. Dlatego Wody Polskie skutecznie dążą do tego, aby szlaki Systemu Wielkich Jezior były dla turystów atrakcyjne, a przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu. Kanał Łuczański to kolejny mazurski kanał, który zostanie wyremontowany przy wsparciu funduszy europejskich. Do tej pory oddaliśmy już do użytku wodniakom kanał Mioduński, Tałcki, Grunwaldzki, Piękna Góra i śluzę Guziankę II. Kolejne etapy to śluza Guzianka I, jaz i śluza w Karwiku, Kanał Węgorzewski i Szymoński - powiedziała Joanna Szerenos-Pawilcz, Rzecznik Prasowy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.