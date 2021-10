Rybnik łączy siły z PAIH

Porozumienie Miasta z PAIH ma na celu zacieśnienie wzajemnej współpracy, której efektem będzie promocja gospodarcza Rybnika wśród potencjalnych inwestorów.

Dokument, który nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla partnerów, podpisali: Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, Prezes Zarządu PAIH Krzysztof Drynda oraz Członek Zarządu PAIH Grzegorz Słomkowski.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jej zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorców za granicą.

– Poprzez współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. Rybnik podejmuje kolejne działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. Będziemy otwarci na doświadczenie i wskazówki PAIH, promując jednocześnie poprzez Agencję atuty Rybnika wśród potencjalnych inwestorów – mówi prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera.

Od wielu lat PAIH wspiera bardzo istotną część krajowej gospodarki, jaką jest sektor usług dla biznesu (BSS). Działania na rzecz pozyskania inwestorów z tego sektora podejmuje także Miasto Rybnik, współpracując chociażby z organizacją ABSL zrzeszającą firmy z rynku BSS, a także opracowując z Colliers International raport „Kierunek – Rybnik”.

– Polska to dobry adres dla zagranicznych inwestorów. Jeśli chodzi o sektor BSS – jesteśmy liderem w regionie CEE, zarówno pod względem liczby centrów, jak i zatrudnienia w branży. Konkurujemy z innymi krajami m.in. dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom. Mamy do zaoferowania szeroki wybór lokalizacji, a przy odpowiednim zrozumieniu i znajomości rynków lokalnych, firmy zaczynają rozważać jako lokalizacje pod inwestycje nie tylko metropolie, ale i mniejsze polskie miasta. Widzimy, że ośrodki takie jak Rybnik, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dlatego tak ważne jest, by pomagać inwestorom odkrywać potencjał Polski w różnych jej regionach. Taka jest rola PAIH i temu też służy zawarte porozumienie – mówi Krzysztof Drynda, prezes PAIH.

Współpraca z PAIH wiązać się będzie ze zmianą nazwy profilu gospodarczego Miasta w serwisie facebook. Wykorzystywana i promowana będzie marka Invest in Rybnik, która jest wynikiem standaryzacji obsługi inwestorów w samorządzie. Taka kategoryzacja ułatwia przedsiębiorcom docieranie do poszczególnych miast i gmin w Polsce. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań PAIH w budowaniu marki Invest in Poland, a także jej wykorzystania przez poszczególne województwa (np. Invest in Silesia).