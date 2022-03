Rzeszów: Multifunkcyjny kompleks blisko centrum na sprzedaż

W serwisie Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży kompleksu budynków o dużym potencjale inwestycyjnym zlokalizowanego w samym centrum dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Rzeszowa. Cena jaką trzeba zapłacić to 13 mln zł.

Powierzchnia całego obiektu wynosi 3300 m2 a w jego skład wchodzą trzy połączone ze sobą budynki znajdujące się na działce o powierzchni 9700m2 co stanowi 29% powierzchni zabudowy działki. Pozostałą część inwestor może zagospodarować wg własnej koncepcji.

W skład kompleksu budynków wchodzą:

- lokale handlowo - usługowe z branż beauty, zdrowia i gastronomii,

- lokale handlowo - usługowe z możliwością aranżacji pod usługi medyczne,

- lokale handlowo - usługowe przystosowane do usług fitness i sportu,

- pokoje i apartamenty z łazienkami oraz klimatyzacją.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kompleks położony jest w jednej z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych dzielnic Rzeszowa. Lokalizacja zapewnia szybki i komfortowy dojazd zarówno do ścisłego centrum miasta, Rynku Rzeszowa jak również do autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S-19 Via Carpatia.

Na terenie obiektu znajduje się duży, utwardzony parking na 100 samochodów.

Powierzchnia: 3 300 m2

Cena: 13 000 000 zł

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Multifunkcyjny kompleks blisko centrum Rzeszowa