OKAM City przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie, czyli dawna Fabryka Samochodów na Żeraniu, ma nowego zarządcę, którym został Savills.

OKAM City to wyjątkowy projekt, którego realizacja na stałe zmieni przyszły obraz Warszawy.

To 62 hektarowa działka, gdzie znajdują się budynki o łącznej powierzchni najmu blisko 425 000 m kw.

Właściciel terenów po zakładach FSO, deweloper OKAM Capital, powierzył zarządzanie inwestycją międzynarodowej firmie doradczej Savills.

OKAM City to 62 hektarowa działka, gdzie znajdują się budynki o łącznej powierzchni najmu blisko 425 000 mkw. Najemcy mają w nich możliwość wynajęcia istniejących przestrzeni biurowych, o metrażach od 20 do 1000 m kw. W ramach kompleksu dostępne są również hale magazynowe i produkcyjne od 100 m kw., a także utwardzane place do składowania kontenerów oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na wydarzenia, sesje zdjęciowe czy plany filmowe.

Zakup dawnej fabryki samochodów był jednego z największych tego typu transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Ze względu na skalę inwestycji nasze plany i samo ich przygotowanie zostało rozłożone na wiele kolejnych lat. Poszukując nowego zarządcy dla inwestycji, zależało nam na profesjonalizmie i doświadczeniu, które pozwoli na sprawne działanie istniejących już obiektów na terenie OKAM City na Żeraniu. Wierzymy, że nasza przyszła inwestycja na pofabrycznym terenie na Żeraniu zmieni oblicze tego miejsca – mówi Anna Watkowska, Lider Projektu i Członek Zarządu OKAM City.

- OKAM City to wyjątkowy projekt, którego realizacja na stałe zmieni przyszły obraz Warszawy, zgodny z założeniami nowego studium zagospodarowania miasta. Planowana inwestycja wykorzysta tereny poprzemysłowe, które są dogodnie położone i mają dostęp do infrastruktury, w tym nawet obsługę kolejową i tramwajową. Już teraz inwestycja oferuje atrakcyjną przestrzeń oraz wielofunkcyjną infrastrukturę, które odpowiadają na potrzeby różnorodnych firm i podmiotów z różnych branż. Cieszymy się, że będziemy mieli przyjemność opiekować się tak ważnym projektem w portfolio firmy OKAM – mówi Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektorka działu powierzchni handlowych i mixed-use w Savills.

Savills to jedna z czołowych firm zarządzających nieruchomościami komercyjnymi na polskim rynku. Oferuje szeroką gamę usług doradczych dla sektora nieruchomości, w tym zarządzanie nieruchomościami biurowymi, handlowymi oraz przemysłowo-magazynowymi. Całość tworzy imponujący, zróżnicowany portfel aktywów o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 mln mkw. Savills nieustannie poszerza także zakres świadczonych usług w dziedzinie zarządzania, wzbogacając ofertę o doradztwo w zakresie ESG oraz wprowadzając nowatorskie rozwiązania, takie jak optymalizacja kosztów czy ocena kondycji finansowej najemców.

