Selena uruchomiła nową fabrykę w Węgrowie

Grupa Selena zainaugurowała działalność nowej fabryki przy ul. Strefowej w Węgrowie. Przez ostatnie 12 miesięcy firma przystosowywała zakład do produkcji szerokiej gamy produktów Tytan EOS. Lokalizacja w centrum Polski umożliwia dogodny transport na terenie całego kraju oraz eksport do Ukrainy, Czech i Słowacji.

- Z węgrowskiej fabryki będziemy wysyłać na cały świat produkty Tytan EOS, czyli jednej ze spółek Grupy Selena, która jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej, działającym na 4 kontynentach - mówi Roman Owczarek, prezes Tytan EOS Węgrów.

- Nowy zakład to także najwyższe standardy i bezpieczeństwo produkcji, a przede wszystkim komfort pracowników - dlatego m. in. do absolutnego minimum zmniejszyliśmy zapylanie przy dozowaniu suchych dodatków. Ponadto zależało nam, by nasza obecność w Węgrowie współgrała z lokalnym rynkiem, dlatego linia produkcyjna została dostosowana do tutejszych surowców. Chcemy być bowiem nie tylko inwestorem, ale także partnerem dla lokalnego biznesu i samorządu - podkreśla Owczarek.

W Węgrowie produkowane będą m.in. kleje do płytek oraz kleje do ociepleń, tynk maszynowy, obrzutka, zaprawy do murowania, fugi w 20 kolorach, hydroizolacje oraz wylewki. Zautomatyzowana linia produkcyjna dostosowana jest do produkcji z wykorzystaniem lokalnych surowców, zakład posiada też własne laboratorium kontroli jakości.

Selena stawia na mocny rozwój - w ciągu ostatnich trzech lat dotychczasowy zakład Tytan EOS podwoił wyniki sprzedaży w Polsce. Firma już planuje dalsze kroki na 2022 rok i budowę kolejnej linii produkcyjnej w Węgrowie, co pozwoli zwiększyć produkcję nawet trzykrotnie.

Dodatkowo zakład uruchomi drugą zmianę produkcyjną, w związku z czym przewiduje zatrudnienie prawie 30 dodatkowych pracowników w przyszłym roku.

W 2022 roku Tytan EOS Węgrów powiększy się też o Dział R&D, a na wjeździe do zakładu zostanie zainstalowana bramka pozwalająca na weryfikację towarów. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu technologii RFID, czyli identyfikacji za pomocą fal radiowych. System RFID posłuży przede wszystkim do integracji tagów RFID gotowych wyrobów z obecnym rozwiązaniem etykiet z kodem kreskowym oraz automatyzacji rejestracji przyjęć i dostaw, co umożliwi podwójną weryfikację towarów, przyspieszy pracę oraz wyeliminuje możliwość błędów rejestracji.



Obecnie Grupa Selena posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. W październiku 2021 r. spółka zapowiedziała, że planuje uruchomienie nowej inwestycji na terenie Kazachstanu.