Firma Semco Etp Renewables we współpracy z Semco Maritime A/S otwiera centrum usług w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni.

Przedsiębiorstwo przeznaczy na ten cel ponad 8 mln zł.

W ramach inwestycji powstanie ponad 40 nowych miejsc pracy.

Projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

SEMCO ETP RENEWABLES będzie świadczyć usługi specjalistyczne z branży offshore (m.in. doradztwo techniczne, projektowanie techniczne obiektów energetycznych), głownie dla duńskiej spółki - Semco Maritime A/S. Centrum usług będzie zlokalizowane w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni, przy ulicy Czechosłowackiej 3.

- Zagraniczne przedsiębiorstwa doceniają potencjał naszego kraju i jego szybki wzrost gospodarczy. Zapewniamy nie tylko odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników, którzy są ekspertami na skalę międzynarodową. Obecność Semco ETP Renewables w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii to także szansa dla polskich przedsiębiorców. Niewątpliwie dążymy do tego, aby morska energetyka wiatrowa była jednym z głównych filarów naszego systemu energetycznego, jednak, aby tak się stało musimy zapewnić krajowym przedsiębiorcom współpracę z międzynarodowymi korporacjami i uczestnictwo w łańcuchach dostaw – powiedział Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Morska energetyka wiatrowa to potężna szansa polskiej gospodarki. Potencjał Morza Bałtyckiego w kontekście pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych jest ogromny. Dzięki strategicznej decyzji Semco Maritime A/S o otwarciu biura w Polsce, przy wsparciu grupy ETP oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nowo powstała spółka JV, SEMCO ETP RENEWABLES, utworzy wyspecjalizowane miejsca pracy. Nasi specjaliści będą zaangażowani w procesy przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, oraz innych podobnych projektach realizowanych przez Semco Maritime A/S na całym świecie. Liczymy, że nasza współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną przyczyni się do wykorzystania posiadanych doświadczeń i sprawnego przygotowania projektów – powiedział Michał Kurowski, Prezes Zarządu SEMCO ETP RENEWABLES.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w tym roku już 50 decyzji o wsparciu, to dla spółki rekordowa, w skali roku liczba. Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła 1,3 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali powstanie 409 nowych miejsc pracy.