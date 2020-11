SK ie technology rozwija zakład w Dąbrowie Górniczej. Podwoi się liczba miejsc pracy

SK ie technology Co., ltd. należąca do Grupy SK ogłasza kolejną inwestycje za niemal 1,5 mld PLN. Koncern rozwija budowaną fabrykę separatorów do akumulatorów litowo-jonowych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Dąbrowie Górniczej.

Jeszcze przed ukończeniem ogłoszonej w ubiegłym roku inwestycji w fabrykę separatorów do akumulatorów litowo-jonowych koreańska spółka postanowiła zwiększyć moce produkcyjne zakładu w Dąbrowie Górniczej o dodatkową linię produkcyjną. Dzięki temu w ciągu trzech lat prognozowana produkcja separatorów we wszystkich fabrykach spółki na świecie wzrośnie z 530 milionów mkw. do 1870 milionów mkw., a zatrudnienie w Dąbrowie Górniczej znajdzie kolejne kilkaset osób.

Pierwotna inwestycja o wartości 335 mln euro zakładała powstanie ponad 300 nowych miejsc pracy. Kolejny etap rozwoju spółki SK Hi-Tech Battery Materials Poland to zaangażowanie podobnych środków oraz podwojenie miejsc pracy. Tym samym SK ie technology zostanie liderem w dostarczaniu separatorów do baterii, a Polska umocni pozycję w regionalnym ekosystemie e-mobilności.

- Dzięki stabilności gospodarczej i wykwalifikowanym pracownikom, Polska jest dla inwestorów głównym miejscem docelowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zawdzięczamy to również dobrze zorganizowanemu procesowi wsparcia projektów inwestycyjnych. Na każdym etapie towarzyszymy inwestorowi. Może on liczyć na naszych ekspertów, jak i na Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) uznawane za jedne z najlepszych na świecie - powiedziała Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

- W ubiegłym roku KSSE, wspólnie z partnerami, pozyskała SK Hi-Tech Battery Materials jako strategicznego inwestora dla regionu i wydała decyzję o wsparciu projektu wartego ponad 1 mld zł, dzięki któremu powstanie co najmniej 300 nowych miejsc pracy. To u nas, w hubie motoryzacyjnym KSSE, koreański gigant zainwestował pierwszy raz w Polsce. Dziś cieszymy się, że SK Hi-Tech Battery Materials jest u nas dobrze i decyduje o rozszerzeniu inwestycji na terenie KSSE. To kolejne wysokojakościowe miejsca pracy w regionie - zaznaczył dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE).

- Cieszę się, że w tym trudnym szczególnie dla gospodarki okresie mogę przekazać dobre wieści z zakresu dużych inwestycji zagranicznych w Dąbrowie Górniczej. SK Hi-Tech Battery Materials podwaja moce w Polsce, firma podjęła decyzję o rozbudowie zakładu w Tucznawie i budowie dodatkowej linii produkcyjnej. Nasz koreański partner potwierdza tym samym, że nastawiony jest na dalszy rozwój i globalną ekspansję na rynku baterii litowo-jonowych - podkreślił Marcin Bazylak, prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.