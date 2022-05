Skanska wybuduje mieszkania na wynajem w Krakowie

Potencjał inwestycyjny terenu pozwala na realizację ok. 20 000 mkw. GLA powierzchni.

Zakupiony przez Skanska grunt znajduje się przy ul. Przybyszewskiego, w dobrze skomunikowanym z centrum miasta miejscu, a jednocześnie blisko zielonych terenów rekreacyjnych, między innymi Parku Decjusza, czy Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie mieści się krakowski ogród zoologiczny.

Grunty pod mieszkania na wynajem poszukiwane

- Tak doskonale zlokalizowane grunty pod projekty mieszkań na wynajem, jak ten przy ulicy Przybyszewskiego, są aktualnie bardzo poszukiwane, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę kurczące się banki ziemi, które zaostrzają i tak wysoką konkurencję o grunty inwestycyjne - mówi Daniel Puchalski, partner zarządzający i współzałożyciel agencji immo lab która była odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie procesu transakcyjnego.

- Zrealizowane dotąd inwestycje na polskim rynku PRS to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Coraz wyższa inflacja, rosnące stopy procentowe i koszty życia zniechęcają Polaków do zaciągania wieloletnich zobowiązań finansowych. W tej sytuacji wielu z nas zaczyna dostrzegać zalety wynajmu mieszkań, a to naturalnie przekłada się na zainteresowanie ofertą inwestorów z sektora PRS - dodaje.

Bardzo duży popyt na grunty pod inwestycje PRS jest w tym momencie nie tylko w Krakowie, ale też Trójmieście czy we Wrocławiu i oczywiście w Warszawie.

Ile kosztuje grunt pod zabudowę mieszkaniową

Obecnie średnie stawki za działkę pod zabudowę mieszkaniową w centrum Warszawy wynoszą około 3500 – 7000 zł za metr kwadratowy.

W pozostałych dzielnicach cena mkw. waha się od 1800 do 3000 zł, a w miastach regionalnych średnio od 600 do 2500 zł, choć w zależności od skali projektu i jego lokalizacji (np. niektóre dzielnice Krakowa) za metr kwadratowy PUMu (powierzchni użytkowo mieszkaniowej) można zapłacić nawet około 4500 zł.

Sfinalizowana przez immo lab sprzedaż gruntu potwierdza ogromne zainteresowanie deweloperów przede wszystkim segmentem mieszkań na wynajem. Jest to jednocześnie już trzecia tego typu transakcja, którą firma przeprowadziła na krakowskim rynku. W listopadzie ubiegłego roku zespół agencji immo lab był odpowiedzialny za sprzedaż dwóch działek przy ul. Cystersów.