Śląsk ma potencjał i ambicje na jeszcze lepszą pozycję gospodarczą. Relacja z Property Forum Śląsk

Mała Korea lub mała dolina krzemowa - choć Katowice doczekały się takich ambitnych porównań, to wyzwań na Śląsku nie brakuje. Największym jest transformacja energetyczna. Nad przywróceniem społeczeństwu gruntów pogórniczych już trwają prace. Trzeba też powstrzymać exodus studentów ze Śląska, bo talenty to przyszłe kadry, które będą dalej rozwijać region. Do takich m.in. wniosków doszli prelegenci sesji inauguracyjnej Property Forum Śląsk online.

Robert Wolny, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Kształcimy młodych ludzi dla otoczenia i biznesu, więc współpracę z przedsiębiorstwami podejmują wszystkie uczelnie, na przykład poprzez patronaty nad kierunkami studiów.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Chcemy, aby nasze uczelnie mogły zapraszać do współpracy naukowców z pierwszej dwudziestki rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie.

Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Chcemy się zaangażować i przywrócić tereny pogórnicze nie tylko do funkcji gospodarczej, ale także społecznej.

Jolanta Jaworska, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie, wiceprezes ABSL: Jakość życia jest rozpatrywana przez inwestorów jako istotny element wyboru lokalizacji. W przyszłości jej znaczenie będzie rosło. Dojdzie to tego jakość i dostępność opieki zdrowotnej.

Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate: Ważne jest, aby szukać dróg i propozycji do udanego przekształcenia przemysłu górniczego.

Mariusz Sosna, Tribe Lead for Applications & Support ING Tech Poland: Dla talentów i ekspertów, szczególnie z branży IT, którzy mają olbrzymi wybór jeśli chodzi o miejsce pracy, jakość powietrza jest kwestią fundamentalną.

Aglomeracja śląska liczy dwa miliony mieszkańców, ale warto spojrzeć na region z szerszej perspektywy. Granice geograficzne województwa śląskiego wyznaczają teren zamieszkany przez 4,5 mln mieszkańców.

– W związku z tym, to w jaki sposób przetrwaliśmy pandemię, na pewno jest zasługą potencjału ludzkiego naszego regionu. Zwracam uwagę na to, co się wydarzyło w handlu w ostatnim roku. Owszem, w niektórych branżach obroty spadły, ale na przykład zakupy internetowe odnotowały niesamowity wzrost. Liczba sklepów internetowych wyniosła ponad 45 tys. W naszym kraju to jest naprawdę dużo. Rok temu takich platform było około 25 tys. – zwrócił uwagę Robert Wolny, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nuta zazdrości w kontaktach z uczelniami

Prorektor przyznał, że w kontaktach z innymi uczelniami w Polsce spotyka się z nutą zazdrości.

1

2

3

4

5

Retransmisja sesji: Property Forum ONLINE – Fokus na Śląsk