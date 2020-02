Śląsk przecierał metropolitalne szlaki - jakich błędów powinna się wystrzegać metropolia łódzka?

Metropolia łódzka, w której skład ma wejść Łódź i 27 gmin, ma być formalnie drugą metropolią w Polsce – po senackim głosowaniu projekt ustawy powołujący ją do życia trafi teraz od Sejmu. Projekt ustawy opracowano według wzoru działającej od 2018 roku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z Kazimierzem Karolczakiem, przewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozmawiamy o błędach, które popełniają twórcy nowej metropolii i o tym, jak wystrzegać się pomyłek, które GZM ma już za sobą.

Projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym w dużej części bazuje na tym, na jakich zasadach powstawał GZM. Czy według pana to jest dobre rozwiązanie – zastosowanie takich wręcz kalek legislacyjnych?

- Na pewno ma to swoje zalety. Korzystanie z naszych rozwiązań nie wprowadza do dyskusji nowych wątków, które mogą być bardzo szybko wykorzystane jako poboczne i zdominować całą debatę o konieczności powstania metropolii w innych miejscach, nie tylko na Śląsku. Podejrzewam, że to był główny zamysł i stąd ta „kalka”.

Trzeba jednak zauważyć, że po dwóch latach funkcjonowania naszego związku metropolitalnego mamy kilka propozycji zmian. Widzimy rzeczy, które nam doskwierają. Na początku była dyskusja o granicach delimitacji metropolii. Teraz, już po swoich doświadczeniach uważamy, że to całymi powiatami gminy powinny być członkami metropolii, żeby nie było sytuacji, że część gmin danego powiatu jest w metropolii, a cześć nie. To jest na pewno pierwsza kwestia.

A kolejne?

- To choćby kwestia organizacji metropolitalnego transportu publicznego.

Pytanie też, czy temat planowania przestrzennego na poziomie metropolii nie powinno być kompetencyjnie wzmocnione. Mieliśmy przecież nawet przez chwilę wśród ministrów polskiego rządu dyskusję o odebraniu Związkowi narzędzi związanych z planowaniem przestrzennym. Gdyby tak się stało, to metropolii byłoby bliżej do związku komunalnego z tą różnicą, że zachowalibyśmy lepsze finansowanie.

Na pewno przy okazji nowej metropolii można by się pokusić o poprawianie wcześniej wspomnianych kwestii. Z drugiej strony moje doświadczenie polityczne wskazuje, że bardzo szybko każdy nowy wątek mógłby tę dyskusję zaciemnić i spowodować odroczenie głównego celu jakim jest powołanie nowego związku metropolitalnego w Polsce.

