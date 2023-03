Bliskość zakładów przemysłowych, szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych, siedziby polskich i globalnych firm. Dla logistyki i magazynów Śląsk to wymarzone miejsce na rozwijanie biznesu.

Nowy magazyn w Zabrzu

Na wynajem powierzchnia magazynowa w Zabrzu, w bardzo dogodnej lokalizacji.

Magazyn klasy A, certyfikowany, bardzo wysoki standard, dostosowanie do potrzeb klienta. Atrakcyjne powierzchnie biurowe. Możliwość wydzielenia mniejszego moduł.

Powierzchnia: 30 000 mkw.

Czynsz: 99 000 EUR

Tychy: Hala magazynowy obok trasy Katowice - Bielsko Biała

Do wynajęcia hala magazynowa usytuowana w Tychach. Możliwość wynajęcia powierzchni biurowej.

Teren bezpieczny, chroniony, dozorowany. Bardzo dobra lokalizacja, obok trasy Katowice - Bielsko Biała.

Powierzchnia: 2 360 mkw.

Czynsz: 28 320 PLN

Katowice: Nowoczesny magazyn klasy A

Nowoczesny magazyn klasy A, powstanie w Katowicach. Usytuowanie wewnątrz miasta, w niewielkiej odległości od jego ścisłego centrum, stanowi ważny atut magazynu, który docenią firmy z branży e-commerce, logistyki i dystrybucji, a także lekkiej produkcji. Ponadto lokalizacja zapewnia najemcom dogodną komunikację z najważniejszymi ośrodkami Śląska oraz łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

Dostępność od 3Q 2023

Powierzchnia: 15 000 mkw.

Czynsz: 54 000 EUR

Bielsko-Biała: Hala produkcyjno-magazynowa

Do wynajęcia hala magazynowo-produkcyjna o powierzchni ok 6900 m2 wraz z zapleczem biurowym i technicznym.

Obiekt przystosowany do produkcji, posiada 4 bramy z poziomu 0 oraz 7 doków.

Wysokość hali 13,5 m

Powierzchnia: 6 900 mkw.

Czynsz: 40 383 EUR

Będzin: Hala produkcyjna blisko autostrady A4

Na wynajem hala produkcyjna z dwoma suwnicami 40T oraz 2T, o powierzchni 1885 m2. Wysokość hali 10,8 m, wysokość do hala suwnicy 6,5 m.

Odległość do węzła autostrady: 12 km do autostrady A4. Odległość do drogi ekspresowej lub głównej: 12 km do drogi ekspresowej S1. Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego : Katowice - Pyrzowice: 21 km

Powierzchnia: 1 885 mkw.

Czynsz: 56 550 PLN

Bytom: Powierzchnia magazynowa przy zjeździe z autostrady A1

Nowy obiekt magazynowo - produkcyjny powstanie w Bytomiu, bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S1. Lokalizacja obiektu umożliwia prowadzenie produkcji, a także daje doskonałe możliwości składowania, przechowywania towarów i ich logistyki.

Do dyspozycji Klientów pozostają 4 budynki o łącznej powierzchni ponad 100 000 mkw,

Dostępność w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Powierzchnia: 10 000 mkw.

Czynsz: 42 000 EUR

Lędziny: Magazyn blisko autostrady A4

Do wynajęcia nowoczesna hala magazynowo-produkcyjna usytuowana w Lędzinach.

Doskonały dostęp do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1, bezpośredni dostęp do innych miast GOP.

Powierzchnia: 5 000 mkw.

Czynsz: 19 500 EUR

Dąbrowa Górnicza: Hala magazynowo - produkcyjna blisko trasy szybkiego ruchu Katowice - Kraków

Na wynajem hala magazynowo - produkcyjna o wymiarach 24,00x54,50m, o wysokości 11,00m, łącznej powierzchni 1 297,37m2.

Konstrukcja hali zaprojektowana do udźwigu 2 suwnic hakowych dwudźwigarowych natorowych o udźwigu 12,5t o wysokość 7,8m , możliwość pracy suwnic w tandemie 25T.

Obiekt zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy Gołonóg z doskonałym dojazdem do trasy szybkiego ruchu Katowice - Kraków oraz do drogi ekspresowej S1.

Powierzchnia: 1 300 mkw.

Czynsz: 39 000 PLN

Rybnik: Magazyn blisko drogi krajowej nr 78

Do wynajęcia hala wysokiego składowania w Rybniku, w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 78. Bardzo dobry dostęp do autostrady A1 i węzła Gliwice-Sośnica.

Możliwość wynajęcia większych modułów: 3000 mkw., 4500 mkw.

Powierzchnia: 1 500 mkw.

Czynsz: 27 000 PLN

Gliwice: Magazyn blisko autostrady A-1 i A4

Do wynajęcia hala magazynowo - produkcyjna o pow. od 850m2, wysokość 7-8m, położoną w Gliwicach w strefie przemysłowej.

Nieruchomość w dobrym stanie technicznym, duża brama wjazdowa dla samochodów typu TIR. Teren ogrodzony, podjazd TIR, przed budynkiem miejsca parkingowe

Bardzo dobra lokalizacja hali w pobliżu zakładów Opla, Strefy ekonomicznej, 3 km do centrum miasta 300m do trasy DK-88 i DTS blisko autostrady A-1 i A4.

Powierzchnia: 850 mkw.

Czynsz: 8 500 PLN

