Do portalu Propertystock.pl trafiła na sprzedaż nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Sosnowiec, położona w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej, o powierzchni łącznej 5513 m2. Cena to niespełna 2 mln zł.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezagospodarowanej nieruchomości o pow. 5513 m2, o nieregularnym kształcie. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 1.980.000

Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2023 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 13.03.2023 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 980 000 zł

Powierzchnia: 5513 m2

