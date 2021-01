Space4Makers. Gdy nauka łączy się z biznesem

Przestrzeń została podzielona na kilka części, w tym Protolab2, Digital Innovation Hub oraz boxy, w których innowatorzy będą mogli prowadzić część swoich indywidualnych prac nad prototypami. Przestrzeń należy do szerszej inicjatywy Inkubatora Technologicznego, gdzie poza środowiskiem do prototypowania Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zapewnia wsparcie mentorów, szkolenia oraz networking.

– W ramach działalności Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego łączymy naukę z biznesem, stymulujemy innowacyjną przedsiębiorczość oraz wspieramy startupy i firmy bazujące na unikalnym pomyśle. Nieustannie do grona najemców przyjmujemy nowe, innowacyjne firmy, dzięki którym nasz region staje się coraz bardziej atrakcyjny w zakresie nowych technologii. W celu jeszcze lepszego wsparcia przedsiębiorców, zorganizowaliśmy wiele innowacyjnych konferencji i webinarów, w tym Eco-ON, czy BioTech Daily – podkreśla Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

To nie pierwsza inicjatywa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mająca na celu współpracę nauki i biznesu. Oprócz działań zespołu szkolnictwa zawodowego, spółka zarządza Centrum Programowania Robotów Przemysłowych na Wyspie Ostrów. To jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, który umożliwia podnoszenie kompetencji związanych z automatyką oraz robotyką uczniów i dorosłych w sposób innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku pracy.