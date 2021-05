Splast inwestuje 40 mln zł w rozwój produkcji i nowe grunty

Splast to rodzinna firma z kapitałem polskim. Na rynku działa od ponad 30 lat. W ofercie spółki znajdują się profesjonalne zestawy do utrzymywania czystości oraz detale z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego, AGD, kosmetycznego i meblarskiego. Nakłady na nową inwestycję firmy sięgną 40 mln zł. W zakresie uzyskania pomocy publicznej, inwestora wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Splast od dawna stawia na innowacje, a w badania i rozwój produktów firma inwestuje 3 proc. rocznych dochodów.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na czym będzie polegała nowa inwestycja?

W ramach nowej inwestycji, spółka planuje zwiększyć moce produkcyjne zakładów zlokalizowanych w Jedliczu i Krośnie, a także nabyć zabudowane grunty w Jaśle. Nowy projekty zakłada wdrożenie rozwiązań, które wzmocnią efektywność istniejących procesów i zwiększą produkcję innowacyjnych produktów. Zakup nowoczesnych urządzeń i maszyn oraz modernizacja dotychczasowych ma zapewnić m.in. wzrost produktywności i skrócenie czasu realizacji zamówień. Zwiększenie możliwości produkcyjnych spółki nastąpi również poprzez rozszerzenie produkcji. Inwestycja zakłada realizację dwóch innowacyjnych projektów polegających na opracowaniu nowej technologii i produktu. Firma zamierza korzystać m.in. z odnawialnych źródeł energii, budując infrastrukturę fotowoltaiczną. Produkowana energia będzie wykorzystywana w całości na potrzeby zakładu.

- Rozwój polskiego przemysłu z wykorzystaniem najnowszych technologii to jeden z priorytetów polskiego rządu. Znajduje to również odzwierciedlenie w opracowanej, w kierowanym przeze mnie resorcie, nowej Polityce Przemysłowej Polski. Cieszę się, że polska firma stawia na kolejne projekty B+R. To, co wyróżnia tę spółkę, to właśnie innowacyjność, ale też międzynarodowy zasięg działania. Widzimy, że nasi przedsiębiorcy dostrzegają współzależność między inwestycjami w innowacje i badania, a korzyściami biznesowymi jakie płyną ze współpracy świata nauki i biznesu. Projekty badawczo-rozwojowe przynoszą też dodatkowe przychody, zwiększają konkurencyjność, ale też umożliwiają dynamiczną ekspansję na rynkach zagranicznych, na czym nam szczególnie zależy - mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Grzegorz Piechowiak.

1

2