Stary Młyn - wyjątkowa inwestycja w stylowej dzielnicy Gdańska na sprzedaż

Na sprzedaż zabytkowy czterokondygnacyjny budynek młyna o konstrukcji murowano-drewnianej w historycznej dla Gdańska dzielnicy u wylotu Doliny Potoku Oliwskiego. Cena to 9,5 mln zł.

Nieruchomość składa się z dwóch działek: pierwsza działka dla terenu zabudowy to 2567 m2 (zabudowana zabytkowym czterokondygnacyjnym budynkiem młyna o konstrukcji murowano- drewnianej o powierzchni całkowitej - 1075 m2, budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej - 384 m2 oraz budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni całkowitej - 707 m2). Druga działka na tyłach zabudowy ma powierzchnię - 1007 m2.

Młyn posiada kompletne i sprawne urządzenia młyńskie służące do przemiału zboża, do chwili obecnej funkcjonują i pracują te same pieczołowicie odrestaurowane mlewniki.

Miejsce idealnie nadaje się na stworzenie klimatycznego małego hotelu, luksusowego spa, kliniki z gabinetami lekarskimi, winiarni, destylarni.

Warunki sprzedaży

Cena: 9 500 000 zł

Powierzchnia: 2 166.7 m2

