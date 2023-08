JAR to tereny Toruniu po byłej jednostce Armii Radzieckiej, z którego część przewidziano pod przemysł i usługi. Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje stan prac inwestorskich na terenie osiedla JAR.

JAR mieści się pomiędzy ulicami Grudziądzką, Polną i Ugory oraz północną granicą Torunia.

Ma 417 hektarów. 57 hektarów przewidziano w nim pod przemysł i usługi.

To obszar wzdłuż ulicy Fortecznej.

Znajduje się tam kilkadziesiąt działek na których prowadzone są inwestycje.

Najnowsze to zakład produkujący domy modułowe tworzony przez firmę Baza, obiekt biurowy z zapleczem socjalnym firmy Budtech, ośrodek kształcenia kierowców autoSTER i hale firmy LVS działającej w branży elektrycznej. Rozbudowuje się także firma Fart Produkt i powstają kolejne hale i magazyny do wynajęcia Forteczna Park. To już trzeci etap rozbudowy. Swoje siedziby znalazły tam m.in. firmy: Wrzosel. Omago, Black Lab, Domiko, direct4energy, Premal i Robomow. Powstały także magazyny i centrum logistyczne firmy DPD. W końcowej fazie budowy znajduje się także biurowiec firmy Margo.

Teren wzdłuż drogi krajowej nr 91 okazał się bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Wszystkie działki znalazły nabywców. Część inwestorów już przeniosła swoją działalność w to miejsce, część jest w trakcie budowy, a niektóre tereny dopiero czekają na zagospodarowanie.

Warto dodać, że przy ul. Fortecznej funkcjonują już od kilku lat siedziby firm: Fart Produkt i Altom, działa też centrum dystrybucyjne Grupy Neuca, podobnie jak zakłady firmy PRT Baza. W tej części miasta można także korzystać z usług firmy Abler. Przy ulicy Fortecznej powstał także obiekt szkoły Butterfly School.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl