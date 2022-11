Nasi rodzimi przedsiębiorcy wykorzystali szansę, jaką daje Polska Strefa Inwestycji - o „odczarowaniu” stref ekonomicznych rozmawiamy z dr Januszem Michałkiem, prezesem zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Katowicka SSE jest pierwszą w Europie i trzecią najlepszą strefą ekonomiczną na świecie.

Łącznie Katowicka SSE wydała w tym roku blisko 60 decyzji o wsparciu na jej terenach.

Spółki zadeklarowały inwestycje o wartości ponad 1,6 mld zł. Większość z nich reprezentuje sektor MŚP.

Jak promować tereny inwestycyjne nie tylko na arenie międzynarodowej, ale i wśród przedstawicieli polskiego biznesu? Przez wiele lat rodzimy biznes sektora MŚP kojarzył strefy wyłącznie z dużymi zagranicznymi koncernami…

Dr Janusz Michałek: Kilka lat temu w KSSE przyjęto plan przyciągnięcia do stery małych i średnich przedsiębiorców z Polski. Chcieliśmy „odczarować” wizerunek specjalnych stref ekonomicznych postrzeganych wyłącznie jako lokalizacji dla dużych graczy. Potem nastąpiły miesiące przygotowań, spotkań, warsztatów i rozmów ze współpracującymi z nami gminami, z samorządowcami, z organizacjami pozarządowymi, czy izbami gospodarczymi. Wszystkie wymienione działania miały jeden cel: przekonanie decydentów i biznes, że MŚP świetnie odnajdzie się w strefie.

Udało się?

Od dwóch lat w Katowickiej Strefie zarówno liczba decyzji, jak i wartość zainwestowanego kapitału naszego polskiego MŚP są dużo wyższe w porównaniu do wyników zagranicznych podmiotów. W okresie trzech kwartałów 2022 mamy już ponad 60 projektów inwestycyjnych, z czego 60 proc. projektów jest prowadzonych właśnie przez polski biznes.

Co więcej, Polska wygrywa wszystkie projekty inwestycyjne i to nie tylko w branży automotive, ale i sektorze nowych technologii czy BPO.

Co Pana zdaniem było największą barierą? Brak świadomości czy wiary w sukces?

Jedno i drugie, choć trzeba przyznać, że nowe pokolenie przedsiębiorców jest bardziej asertywne i świadome swojej siły biznesowej.

Polskie firmy chcą dziś zdobywać cały świat i uruchamiać nowe projekty inwestycyjne. I co najważniejsze - nie boją się skali.

Naszymi partnerami są śląskie firmy, które otwierają oddziały w Brazylii albo pracują nad wielkimi projektami w Egipcie czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Tworzycie bazę dla rozwoju na arenie międzynarodowej?

My chcemy tylko stworzyć ekosystem, przygotować zaplecze i nie przeszkadzać.

Realny cel?

Jak najbardziej, czego dowodem są wysokie miejsca KSSE w międzynarodowych rankingach oraz napływ nowych inwestycji do KSSE. Od 6 lat jesteśmy cały czas nr 1 w Europie i utrzymujemy się w ścisłej czołówce najlepszych stref ekonomicznych na świecie. Jeśli firmy wybierają konkretny kierunek rozwoju, pomagamy im zrealizować plany.

Czy miejsce w czołówce najlepszych stref inwestycyjnych na świecie pomaga wam przyciągnąć uwagę inwestorów?

Atutów jest znacznie więcej. Dzięki dużej rozpoznawalności i wysokiej pozycji na arenie międzynarodowej podpisaliśmy umowy z Brazylią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy Koreą Południową, zawarliśmy również umowy współpracy z Egiptem, gdzie dysponujemy 100 ha nad Kanałem Sueskim.

W każdym z tych miejsc wspieramy inwestycje polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Choć nie będą to kolejne miejsca pracy w Polsce, to każda z inwestycji zapewnia wpływy z inwestycji do centrali, która zlokalizowana jest na Śląsku.

Reprezentacja MSP jest silnie osadzona w KSSE, ale nie brakuje również nowych przedsięwzięć dużych graczy z całego świata. Jak promujecie tereny na arenie międzynarodowej?

Kluczowe są dobre relacje. Obecni w strefie inwestorzy są naszymi ambasadorami na całym świecie – przekazują innym zainteresowanym swoją opinię o KSSE i numer telefonu, pod którym można uzyskać niezbędna informacje.

Przyciąga strategiczna lokalizacja?

Dziś sama „gleba” - jak to zwykliśmy nazywać w slangu strefowym - już nie wystarczy. Potrzebna jest specjalistyczna oferta dostosowana do profilu inwestora, który zazwyczaj szuka „one stop shop” i liczy na to, że strefa jako partner wszystko przygotuje. KSSE i gminy na Śląsku tak działają. Kiedy Amerykanie jeszcze nie wrócili do biur, my już otwieraliśmy nowe zakłady. Jesteśmy elastyczni i ciężko pracujemy.

Kapitał ludzki to obecnie nasza przewaga konkurencyjna?

Wygrywamy projekty nie dzięki rozwiązaniom podatkowym czy administracyjnym, ale dzięki ludziom. Nasi menedżerowie i inżynierowie mają świetne kompetencje – to najsilniejszy magnes dla inwestorów z całego świata. Przykład? Koreański Inwestor - SK Innovation zainwestował prawie 6 mld, w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 2021, a tak spektakularnych przedsięwzięć co roku przybywa.

Łatwiej jest przyciągnąć nowego inwestora czy go utrzymać?

Proszę pamiętać, że mówimy nie tylko o zatrzymaniu inwestora, ale jednocześnie o utrzymaniu ponad 90 tys. miejsc pracy w regionie – w KSSE to jeden z priorytetów.

Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, zatrudnienie na terenach strefowych rośnie rok do roku. Firmy już obecne w strefie inwestują średnio w 2-3 projekty na terenach KSSE , uzyskując za każdym razem Decyzję o wsparciu, a jedno miejsce pracy tworzy dodatkowo kilka wokół.

Nawet w kryzysowych czasach?

W mojej opinii, nawet jeśli nastąpi wielki kryzys w automotive, czy każdej innej branży, to ulokowane w polskich strefach zakłady – będące często najbardziej zaawansowanymi technologicznie obiektami w całej grupie – będą działać dalej. A przecież nie zamyka się tak łatwo wielomiliardowych inwestycji.

Dziękuję za rozmowę

