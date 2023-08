Do portalu Propertystock.pl trafiła na sprzedaż działka inwestycyjna pod usługi lub produkcję. By kupić nieruchomość, trzeba wyłożyć 2,46 mln zł.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka inwestycyjna o pow. ok. 2,5 ha, położona jest przy ul. Bakałarzewskiej, bezpośrednio skomunikowana przy obwodnicy Miasta Suwałk. Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu (tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej). Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 października 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 460 000 zł

Powierzchnia: 24 993 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Suwałki: Działka inwestycyjna wystawiona na sprzedaż

