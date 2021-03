Światowy gigant biotechnologiczny zapowiada inwestycje w Łodzi

Grupa Eurofins Scientific na początku br. oddała do użytku pierwszy budynek na terenie Bionanoparku w Łodzi, a docelowo kampus będzie się składał z czterech budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni ponad 6 tys. mkw.

W pierwszym budynku na powierzchni 1,5 tys. mkw. znajdują się pracownie analiz żywności, zarówno mikrobiologicznych jak i chemicznych, a przede wszystkim nowoczesna pracownia, gdzie badane są pozostałości pestycydów i metali ciężkich. Obecnie w Eurofins w Łodzi pracuje 30 osób a w perspektywie 2 lat zatrudnienie zostanie potrojone i sięgnie blisko 100 osób.

- Założenia, które w 2018 stały za naszą decyzją o inwestycji w Łodzi – czyli szeroki dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, centralna lokalizacja oraz dobra współpraca z władzami lokalnymi - sprawdziły się. Pierwszy budynek kampusu został oddany do użytku i codziennie analizujemy w nim setki próbek dla największych producentów żywności w Polsce. Patrząc na szybko rosnące zapotrzebowanie naszych klientów, wygląda na to, że Łódź będzie Ziemią Obiecaną również dla Eurofins – mówi Olaf Kacperski, Dyrektor Generalny Eurofins w Polsce.

- Bardzo się cieszę, że centralna lokalizacja i dostępność komunikacyjna Łodzi to przewaga konkurencyjna, która nie tylko pozwala przyciągać inwestorów z sektorów e-commerce, loigstycznego czy produkcyjnego, ale stanowi również atut dla branży lifescience - dodaje Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi. - Nasz partner to światowy gigant biotechnologiczny, który poszerza grono firm operujących w strategicznym dla miasta sektorze biotechnologii. Mam nadzieję, że w najbliższych latach dzięki licznym inwestycjom UMED w infrastrukturę laboratoryjną, dostępności do badań klinicznych, możliwości korzystania z potencjału Politechniki Łódzkiej oferującej wyróżniany w rankingu szanghajskim kierunek biotechnologii, czy infrastrukturze Bionanoparku, Łódź będzie rozwijała się jako klaster lifescience bardzo dynamicznie. Jestem dobrej myśli, bo mamy wszelkie potrzebne ku temu argumenty.

Eurofins w Polsce i na świecie

Eurofins w Polsce jest obecny ponad 20 lat. Prócz właśnie oddanego laboratorium

w Łodzi ma laboratoria w Malborku, Gdańsku i Katowicach. Wykonuje tam badania żywności, środowiska, azbestu i kosmetyków. Dodatkowo posiada punkty logistyczne w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu oraz pola doświadczalne w Wielkopolsce, gdzie bada skuteczność pestycydów. W Katowicach zlokalizowane jest Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje Grupę w zakresie finansów i IT. Łącznie Eurofins w Polsce zatrudnia ponad 1000 osób.