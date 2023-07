Zakład włókienniczy Elanex w Częstochowie może zyskać drugie życie. Jeśli Miastu uda się przejąć teren, mogą tam powstać stadion, lofty albo park technologiczny.

Zakład włókienniczy Elanex przy ul. Krakowskiej w Częstochowie już od 30 lat nic nie produkuje, a prowadząca go spółka jest w likwidacji.

Budynki zbudowanej pod koniec XIX w. fabryki niszczeją.

Choć są zainteresowani tym terenem, to problemem są gigantyczne długi Elaneksu, które znacznie przewyższają wartość działek.

Będąca w likwidacji spółka ma do spłaty blisko 90 mln zł. Zdecydowaną większość, ponad połowę całej kwoty, zalega Częstochowie. Około jedna trzecia to zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pozostali wierzyciele to skarb państwa, Tauron oraz podległy Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - pisze czestochowa.wyborcza.pl.

Władzom Częstochowy udało się porozumieć praktycznie ze wszystkimi wierzycielami w sprawie proporcjonalnego obniżenia roszczeń - oprócz FGŚP. To się jednak może zmienić wraz z nową inwestycją miejską.

Budowa przedłużenia ul. 1 Maja do Krakowskiej sprawi, że teren Elaneksu będzie świetnie skomunikowany i pojawi się wielka szansa na jego rewitalizację.

Jak podaje gazeta, inwestycja wymaga wykupu części terenu i ten jeden wielki teren zostanie podzielony. Pomysłów na zagospodarowanie jest sporo: stadion, lofty, park technologiczny. Na razie jednak Częstochowa musi przejąć teren.

