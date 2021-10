Szczecin oferuje atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

W Szczecinie nie brakuje ciekawych ofert nieruchomości. Wszystkie propozycje miejskich ofert można samodzielnie, szybko i wygodnie znaleźć w sieci – zamieszczają je na bieżąco administratorzy miejskiego portalu Miasto Oferuje (https://miastooferuje.szczecin.eu/).

Oferta miejskich nieruchomości dostępna od ręki w sieci

Portal zbiera szeroką ofertę gminnych nieruchomości – mieszkań, lokali użytkowych, działek, zarówno do sprzedaży, na wynajem, jak i pod dzierżawę. Oferty skierowane są do różnych grup: inwestorów, lokalnych przedsiębiorców, ale także mieszkańców Szczecina, którzy są zainteresowani zakupem atrakcyjnych mieszkań.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Urzędnicy szczecińskiego magistratu na bieżąco uzupełniają ofertę prezentowaną w serwisie Miasto Oferuje. Dbają też o to, by odpowiednio zaprezentować nieruchomości – nie brakuje więc tu zdjęć, planów i wszystkich niezbędnych informacji, także dotyczących zasad i terminów poszczególnych przetargów.

– Szczecin każdego roku przeznacza duże mieszkania na realizację działań wynikających z polityki społecznej miasta, w tym na realizację programów mieszkaniowych skierowanych do różnych grup wymagających wsparcia („Dom dla dziecka”, „Dom na start”, „Dom dużej rodziny”, „Dom dla seniora”) – mówi Małgorzata Waszak, dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości UM Szczecin. – Niestety nie wszystkie lokale znajdujące się w zasobie komunalnym można wykorzystać na cele wsparcia społecznego czy – z uwagi na wysokie koszty – przekazać osobom wymagającym pomocy. Te właśnie mieszkania gmina sprzedaje w drodze przetargu.

Dlaczego powstał szczeciński serwis Miasto Oferuje?

Uruchomienie własnego portalu ogłoszeniowego to odpowiedź Miasta Szczecin na problemy komunikacyjne, z którymi często spotykają się potencjalni inwestorzy i mieszkańcy poszukujący informacji na temat aktualnych ofert i przetargów. Serwis online oznacza wyjście do ludzi i pozwala ominąć nie zawsze czytelne urzędowe pisma czy ogłoszenia. To nowy sposób na jasną i przyjazną komunikację, także w kwestiach nieruchomości.

