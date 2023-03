Fabryka ST3 Offshore w Szczecinie została sprzedana, po prawie trzech latach od ogłoszenia upadłości. Kupił ją największy na świecie producent turbin wiatrowych - duńska firma Vestas.

Fabrykę wybudował niemiecki inwestor, który po zakończeniu prac wycofał się z projektu.

Vestas będzie współpracować przy budowie farm wiatrowych razem z Orlenem.

Aukcja odbyła się w 20 marca br. w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum.

Jak przypomina Radio Szczecin, budowa fabryki podstaw do morskich elektrowni wiatrowych to sztandarowa inwestycja, za której powstanie odpowiadał niemiecki inwestor, który po zakończeniu prac wycofał się z projektu. Po upadku zakładu, przez wiele lat, żaden inwestor nie chciał jej kupić. Produkująca gondole i wirniki do wiatraków duńska Vestas to firma, która będzie współpracować przy budowie farm wiatrowych razem z Orlenem.

Szczeciński oddział portalu Wyborcza.pl podaje, że ustna aukcja odbyła się w 20 marca br. w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum. "W wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferowano cenę 170.500.002 zł (sto siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy dwa złote), która stanowiła najwyższą zaoferowaną cenę, wobec czego syndyk dokonał jej przybicia. Tym samym dokonano wyboru oferty złożonej przez RPGZ XXVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie rozpoczynamy procedurę przygotowania wszystkich umów stanowiących poszczególne etapy mające doprowadzić do sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości." RPGZ XXVIII to spółka celowa firmy Vestas.

Druga oferta w przetargu wpłynęła od niemieckiej firmy ThyssenKrupp, która zaproponowała cenę 170 mln zł, a więc o 2 zł niższą od oferty RPGZ XXVIII.

To będzie druga inwestycja tego Vestas w Szczecinie. W zeszłym roku firma postanowiła zainwestować pieniądze w budowę na północy Szczecina wielkiej montażowni gondoli i piast do swoich najnowszych, największych z dostępnych obecnie na rynku turbin o mocy 15 MW. Nowa fabryka ma zacząć działać w drugiej połowie 2024 r. na szczecińskim Skolwinie. Zatrudnienie znajdzie w niej 600–700 robotników.

Wyprodukowane w Szczecinie elementy turbin wiatrowych będą wykorzystywane przy budowie na Bałtyku polskich farm wiatrowych. Teren ST3 Offshore może być traktowany jako dodatkowe zaplecze potrzebne w produkcji i transporcie. Jednak następny krok należy do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A,., który ma prawo pierwokupu.

Szczecin ma szansę stać się liderem branży offshorowej w Polsce. Województwo zachodniopomorskie jest bowiem rekordzistą pod względem produkcji zielonej energii. Już ponad 80 proc. zużywanego prądu w województwie jest wytwarzane z wiatraków, paneli słonecznych czy ze spalania biomasy.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl