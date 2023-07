Prezydent Szczecina ponownie wystawił na sprzedaż willę położona przy Alei Wojska Polskiego 95.

Budynek imitujący angielski zamek jest jednym z pierwszych, które zostały wybudowane na terenie dawnego Westendu.

Willa jak angielski zamek jest teraz tańsza o 1,1 mln zł.

Przetarg ma odbyć się 4 października br.

Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin ogłosił czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Obiekt położony jest w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 95, stanowiącej działkę nr 126/2 z obrębu ewid. 1021 o powierzchni 2290 mkw.

Wystawiona na sprzedaż willa z 1875 r. zbudowana została w stylu angielskich posiadłości. Powstała dla kupca i rentiera W. Flügge. Znajduje się vis a vis zabytkowej willi wybudowanej dla Johannesa Quistorpa, jednego z założycieli Westendu.

Willa została wpisana do rejestru zabytków. To znaczy, że jej przyszły właściciel będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków, do zabezpieczenia i utrzymania budynku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, a także korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Ochroną objęty jest również starodrzew znajdujący się na terenie działki, czyli rosnące tam dęby i cisy. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w tej okolicy dominują usługi.

Pierwszy przetarg odbył się w 24 listopada 2022r. Drugi przetarg odbył się 15 marca 2023 r., a trzeci 1 czerwca br. Jak informuje portal Wyborcza.pl, willa jak angielski zamek jest teraz tańsza o 1,1 mln zł, czyli jej cena to 3,9 mln zł.

Przetarg ma odbyć się 4 października br. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl