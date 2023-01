Do portalu Propertystock.pl trafił do wynajęcia lokal o powierzchni 367 m2 w kamienicy biurowej przy ulicy Nowy Świat, jednej z najbardziej eleganckiej i rozpoznawalnej ulicy Warszawy.

Lokal przystosowany jest do prowadzenia gastronomii, wyposażony w wentylację, kuchnię, komorę chłodniczą, oraz klimatyzację. Przed lokalem znajduje się miejsce na ogródek. Powierzchnia lokalu rozłożona jest na trzech poziomach: parter ok. 90m2, mała sala konsupcyjna, toaleta, zaplecze, piętro ok. 210m2 trzy sale konsupcyjne, otwarta kuchnia, toalety i piwnica ok. 57m2 do przechowywania na przykład stolików, parasoli itp.

Na parterze znajdują się dwie witryny i wejście do lokalu bezpośrednio od Nowego Światu, piętro cztery duże okna również od strony ulicy jak i od dziedzińca.

Warunki najmu:

Czynsz: 103,54 zł/m2

Powierzchnia: 367 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Warszawa: Lokal na gastronomię na Nowym Świecie

