W serwisie Propertystock.pl pojawił się na sprzedaż teren inwestycyjny pod działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo-magazynową. Cena to 5,5 mln zł.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Mełgiewskiej, we wschodniej części miasta, w dzielnicy Tatary. Ulica Mełgiewska łączy się z drogą ekspresową S12/S17 oraz prowadzi do Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, który jest oddalony od nieruchomości o ok. 10 km.

Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 4 km od centrum miasta. Otoczenie stanowi zabudowa przemysłowo-magazynowa oraz komercyjna. W sąsiedztwie znajduje się wiele zakładów przemysłowych.

Przeznaczenie podstawowe: różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórcza i składowo-magazynowa, taka jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym.

Warunki sprzedaży:

Cena: 5 500 000 zł

Powierzchnia: 24 773 m2

