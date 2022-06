Tak Warmia i Mazury zachęcają do inwestycji

Samorząd województwa wystartował z kreatywną kampanią outdoorową ukazującą przyrodnicze i inwestycyjne walory regionu.

Bilbordy stworzone niczym gigantyczne puzzle z hasłem: „Tutaj kreacja to rekreacja” pojawiły się w największych miastach w Polsce, w tym w Warszawie oraz w Łodzi.

Celem działań jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców na dużą atrakcyjność regionu dla biznesu – nie tylko w wymiarze zaawansowanych rozwiązań, ale także warunków środowiskowych.

To właśnie niezwykłe walory przyrodnicze umożliwiające wykorzystanie natury do większego skupienia i kreatywności, nowoczesna infrastruktura badawczo-rozwojowa, inteligentne rozwiązania technologiczne i ekologiczne, a także ludzie oraz niepowtarzalna atmosfera stanowią główne wyróżniki województwa, na które zwracają uwagę twórcy kampanii. Dzięki wielu atutom północno-wschodni region Polski to znakomite miejsce do życia, pracy i inwestycji.

– Realizując działania pod hasłem: „Tutaj kreacja to rekreacja” chcemy pokazać, że obszar Warmii i Mazur stwarza idealne rozwiązanie dla biznesu, łączące dostęp do niezwykłej przyrody oraz zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Duży potencjał gospodarczy sprzyja nie tylko budowaniu tu biznesu od podstaw. Jest również dobrą alternatywą dla wszystkich przedsiębiorców poszukujących nowych lokalizacji do przeniesienia już istniejących firm lub otwarcia kolejnych filii. Nowoczesna infrastruktura biznesowa i walory środowiskowe to niepowtarzalny wyróżnik województwa w skali całego kraju. A ponieważ aspekty przyrodnicze i ekologiczne są od lat ściśle związane z naszym regionem, podczas produkcji bilbordów 3D wykorzystano komponenty pochodzące z recyklingu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Twórcy kampanii zachęcają także przedsiębiorców do zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu Warmii i Mazur, która dostępna jest na stronie internetowej: Invest Warmia i Mazury.

Kampania będzie realizowana w 2022 oraz 2023 roku. Aktualnie bilbordy 3D z hasłem: „Tutaj kreacja to rekreacja. Stwórz swój biznes na Warmii i Mazurach” pojawiły się w 5 wybranych miastach w Polsce: w Gdyni, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu oraz Warszawie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+“. Kampania reklamowa to kolejne działanie samorządu województwa nawiązujące do hasła, które towarzyszy regionowi już od 2014 roku – „Zdrowe życie, czysty zysk”, mającego podkreślić przyrodniczo-gospodarczą atrakcyjność Warmii i Mazur.