Warszawski Koneser, łódzka Manufaktura czy poznański Stary Browar - sukces rewitalizacji starych fabryk motywuje inwestorów i deweloperów do kolejnych projektów. Poprzemysłowych kompleksów, które czekają na nowe życie, nie brakuje.

Gdzie na mapie Polski szukać poprzemysłowych terenów i budynków, których rewitalizacja może przynieść sukces na miarę Fabryki Norblina czy Konesera w Warszawie?

W poszukiwaniu nieruchomości do rewitalizacji i nadania im nowych funkcji zaglądamy na Propertystock.pl.

Te fabryki mogą zyskać nowe życie. Poszukiwani są inwestorzy takich nieruchomości:

Łódź-Śródmieście: Kompleks działek Wólczańska/Zachodnia/Zielona - nieruchomość fabryki Edwarda Hentschela

Do sprzedaży nieruchomość inwestycyjna stanowiąca kompleks działek wraz z historycznymi zabudowaniami fabryki Edwarda Hentschela. Działki zlokalizowane w kwartale ulic Wólczańska, Zielona Zachodnia bezpośrednio przy budowanej stacji w tunelu średnicowym – Łódź – Centrum. Na terenie nieruchomości min. budynki z czerwonej cegły – Obiekt przy ulicy Wólczańskiej 12.

W obecnej chwili budynek o powierzchni ok 5000 m2, 5-kondygnacyjny, przygotowany do nadbudowy do 15 pięter. Pozostałe budynki do wyburzenia, modernizacji lub przebudowy.

Warunki sprzedaży:

Cena: 118 000 000 zł

Powierzchnia: 9 417 m2

Łódź-Górna: Unikatowa działka z budynkiem starej Fabryki Ossera

Nieruchomość inwestycyjna stanowiąca zbudowania historycznej Fabryki Ossera, zlokalizowana jest na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego i Kilińskiego. Położona w niedalekiej odległości od dynamicznie rozwijającego się Księżego Młyna.

Nieruchomość zabudowana budynkiem w konstrukcji żelbetowej o powierzchni ok. 11.500 m2 z uzgodnionymi zaleceniami konserwatorskim do remontu wraz z modernizacją. Dopuszczona dalsza zabudowa działki. Koncepcja kompleksu wielofunkcyjnego (hotel, condohotel, PRS, biura gastronomia). Istnieje możliwość wykorzystania nieruchomości na cele mieszkaniowe w wariancie Lex Developer (zweryfikowane wymogi formalne do wystąpienia z wnioskiem do Rady Miasta).

Teren inwestycyjny stanowi działka o powierzchni 11.153 m2, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, z dostępnością do wszystkich mediów.

Warunki sprzedaży:

Cena: 75 000 000 zł

Powierzchnia: 11 153 m2

Warszawa: Fabryka PZO

Fabryka PZO to kompleks budynków mieszkalnych i biurowych wybudowany na terenie przedwojennych Polskich Zakładów Optycznych.

Do wynajęcia atrakcyjna powierzchnia gastronomiczna na parterze z witrynami i wejściem z chodnika 367 m2.

Nowoczesny biurowiec z lokalami usługowymi na parterze posiada 6 kondygnacji naziemnych i oferuje 10 500 m2 powierzchni. Atutem budynku jest taras na dachu oraz podziemne miejsca parkingowe. Wysoki standard wykończenia, zastosowanie proekologicznych rozwiązań, możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni oraz duże okna i optymalny dostęp światła dziennego, zapewniają komfortowe warunki pracy.

Kompleks położony jest w sercu historycznej i dynamicznie rozwijającej się Pragi Południe, przy głównej arterii komunikacyjnych tej części miasta. W okolicy znajduje się Park Skaryszewski, a tuż za nim stadion PGE Narodowy. Położenie pozwala na pełne korzystanie ze stołecznej oferty handlowo – usługowej, gastronomicznej, kulturalnej oraz hotelowej.

Warunki najmu:

Czynsz: 5 321,50 EUR

Powierzchnia: 367 m2

Łódź-Śródmieście: Część dawnej fabryki Grohmana – kompleks hotelowo-usługowy

Na sprzedaż działka pod MPZP i zgodą konserwatora na adaptację na kompleks hotelowo (możliwy PRS) - usługowy wraz z częścią biurową oraz gastronomiczną i parkingiem podziemnym (3400 m2).

Nieruchomość położona w Łodzi w rejonie Księży Młyn - jednym z najprężniej rozwijających się obszarów w Centrum Łodzi. W bezpośrednim sąsiedztwie Loftów Scheiblera. Park Źródliska oddalony jedynie o kilka minut marszu. Teren objęty MPZP, opracowana koncepcja przebudowy i rozbudowy uzgodniona i zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Doskonała lokalizacja pozwala unikatowej zabudowy w stylu loftowym w jednym z najatrakcyjniejszych rejonów Centrum Łodzi

Teren inwestycyjny składa się z dwóch działek gruntu graniczących ze sobą o łącznej powierzchni 8.375 m2, z bezpośrednim dostępem do ulicy Tymienieckiego oraz dodatkowo od ulicy Magazynowej i wewnętrznej drogi ŁSSE, z dostępnością do wszystkich mediów. W obecnej chwili zabudowania historycznej fabryki stanowi obiekt o konstrukcji żelbetowej o powierzchni ok 10.000 m2 w stanie surowym otwartym.

Warunki sprzedaży:

Cena: 64 000 000 zł

Powierzchnia: 8 375 m2

Łódź-Śródmieście: Kompleks działek z zabudowaniami Fabryki Wilhelma Lurkensa

Do sprzedaży nieruchomość inwestycyjna stanowiąca kompleks działek pomiędzy ulicami Kościuszki i Wólczańskiej wraz z istniejącymi budynkami o powierzchni ok 7.000 m2 w stanie surowym otwartym (do modernizacji). Działki z wynikającymi z MPZP możliwościami dodatkowej zabudowy w kompleksie do ok 12.000-15.000 m2

Teren inwestycyjny stanowią sąsiadujące ze sobą działki gruntu wraz z posadowionymi na niej budynkami w trakcie przebudowy o łącznej powierzchni 5.158 m2, z bezpośrednim dostępem do dróg publicznej, z dostępnością do wszystkich mediów.

Warunki sprzedaży:

Cena: 49 500 000 zł

Powierzchnia: 5 158 m2

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl