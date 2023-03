Do serwisu Propertystock.pl trafił na sprzedaż pensjonat zlokalizowany w Jaworzynie Śląskiej na działce o powierzchni 1300 m2. Wartość obiektu oszacowano na 1,2 mln zł.

W budynku znajduje się 8 pokoi z łazienkami i bezprzewodowym dostępem do internetu (Wi-Fi), w pełni wyposażone zaplecze kuchenne oraz recepcja i garaż. Na piętrze zlokalizowane jest wydzielone mieszkanie o powierzchni 120 m2.

Obiekt posiada również poddasze nieużytkowe oraz taras od strony ogrodu.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Jaworzyna Śląska, to miejscowość słynąca z największego w tej części Polski Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa, dogodna lokalizacja - w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych szlaków komunikacyjnych Dolnego Śląska - powoduje, że Pensjonat może być świetną bazą wypadową do Świdnicy (ok. 15 min samochodem - 10 km), Wałbrzycha (ok. 20 min samochodem), Legnicy (ok. 30 min samochodem) czy Wrocławia (ok. 50 min samochodem).

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 200 000 zł

Powierzchnia: 410 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Funkcjonujący pensjonat do kupienia w woj. dolnośląskim

