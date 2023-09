Do serwisu PropertyStock.pl trafiła na sprzedaż niezabudowana działka o powierzchni 2011 m2, położona w Ustce ok. 1200 metrów do morza. Cena to ponad 2 mln zł.

Nieruchomość uzyskała PnB obiektu 5 kondygnacyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 2486,70 m2 całkowita 2991,42 m2 (39 apartamentów) plus miejsca w hali garażowej z komórkami lokatorskimi. Ustka to znany nadmorski kurort, spośród innych nadmorskich miejscowości miasto wyróżnia wspaniała miejska architektura. Spacerując po tutejszym Starym Mieście, można poczuć się jak w tradycyjnej, średniowiecznej, rybackiej osadzie, Miejscowość z rozbudowaną infrastrukturą turystyczną. Warunki sprzedaży:

Cena: 2 250 000 zł

Powierzchnia: 2 011 m2 Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Teren inwestycyjny pod apartamentowiec do kupienia w Ustce Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

