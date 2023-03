Do portalu Propertystock.pl trafiła oferta sprzedaży działka o powierzchni ok 35 000m2, w woj. pomorskim. Cena wynosi niespełna 6,5 mln zł.

Na sprzedaż działka o powierzchni ok 35 000m2, z przeznaczeniem w studium zagospodarowania przestrzennego pod budowę mieszkaniową (M), usytuowana na terenie gm. Pszczółki w miejscowości Ostrowite (obręb Skowarcz) z dojazdem drogami asfaltowymi, media (woda, prąd i kanalizacja).

Działka położona w bardzo atrakcyjnej lokalizacji zaledwie 15 km do Gdańska, 15 km do Tczewa, 1.2 km do DK91, 10km do S7 i 10 km do A1.

Blisko niruchomości funkcjonuje transport publiczny w postaci linii autobusowej 862, a także autobus szkolny do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach.

Działka płaska, idealny grunt pod budowę, nie wymaga dodatkowego utwardzania , dojazd drogami gminnymi z trzech stron nieruchomości

Sąsiadujące działki zabudowane domami jednorodzinnymi.

Cena: 6 475 000 zł

Powierzchnia: 35 000 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Teren inwestycyjny pod duże osiedle domów do kupienia w woj. pomorskim

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl