Przetarg zaplanowano na 9 maja 2023. Cena wywoławcza nieruchomości o powierzchni 0,7 ha wynosi 2,4 miliona złotych.

Na wystawionym do sprzedaży terenie dopuszcza się działalność usługową i budowę magazynów. Nieruchomość znajduje się w północno-wschodniej części miasta. Lokalizacja przy trasie wylotowej na Olsztyn (DK nr 15) oraz w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1 sprawia, że jest to bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu. Grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdziemy duży kompleks handlowy i sklep meblowy. Dojazd do działki możliwy jest z istniejących dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi. Od strony ulicy Olsztyńskiej istnieje uzbrojenie w postaci sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej.

Licytacja odbędzie się 09.05.2023 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMT przy ulicy Grudziądzkiej 126B. Zainteresowani zakupem muszą wpłacić wadium w terminie do 5 maja 2023. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

