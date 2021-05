Teren inwestycyjny z hotelem przy Stadionie Energa Gdańsk wystawiony na sprzedaż

Na sprzedaż wystawiono teren inwestycyjny m.in. z hotelem i obiektami biurowymi w Gdańsku, w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Energa Gdańsk oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich. Cena nieruchomości to 36,2 mln zł.

Nieruchomość jest położona w Gdańsku, w pobliżu węzła Marynarki Polskiej z Trasą Słowackiego, zapewniającego - poprzez tunel pod Martwą Wisłą - doskonałe połączenie z całym obszarem Aglomeracji Trójmiejskiej, jak i z trasą wylotową m.in. na Warszawę oraz autostradę A1.

Po drugiej stronie ulicy Marynarki Polskiej, na terenie 5,4 ha realizowana jest aktualnie budowa nowych obiektów dealerskich Grupy Plichta. Rozbudowuje się także AmberExpo – siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich. W niedalekiej okolicy trwają także inwestycje deweloperskie m.in. Robyg, Atal, Budner.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Całkowita powierzchnia nieruchomości to 37 266 mkw. Na nieruchomość składają się cztery działki, na których znajdują się m.in.: obiekty biurowe, magazynowe, składowe oraz funkcjonujący hotel Arena Expo.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość o pow. całkowitej 3,73 ha wg. MPZP znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P/U42 – przemysł/usługi. Brak jest w MPZP ograniczeń co do gęstości i wysokości zabudowy.

Więcej informacji o nieruchomości na www.propertystock.pl