Toruń oferuje tereny inwestycyjne. Blisko 5,5 ha dla biznesu w lewobrzeżnej części miasta. To świetne tereny pod usługi, produkcję i magazyny.

Oferowane w Toruniu tereny znajdują się pobliżu autostrady A1 i węzła drogi ekspresowej S10.

To działki w rejonie ulic Andersa i Poznańskiej.

Są odpowiednie dla dużych inwestorów i małych i średnich przedsiębiorstw.

Dwie atrakcyjne działki inwestycyjne, które znalazły się w portfolio sprzedażowym Torunia zlokalizowane są w rejonie ul. Poznańskiej. Tereny są dobrze skomunikowane z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10. Nieruchomości są przeznaczone pod usługi, produkcję, składy lub magazyny. Łączna powierzchnia działek to 1,27 ha.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Toruniu.

Teren przy ul. Poznańskiej 201-207 ma powierzchnię 0,55 ha, parcela przy Poznańskiej 209-211 ma 0,72 ha. Działki są położone na Podgórzu w sąsiedztwie Toruńskiego Parku Technologicznego. Są niezabudowane i niezagospodarowane posiadają regularny kształt, teren jest równy, nieogrodzony z przeważającą roślinnością o charakterze stepowym.

Na nieruchomościach znajdują się pozostałości układu komunikacyjnego w postaci drogi z płyt betonowych. Nieruchomości te stanowią obszar dawnego poligonu wojskowego. Sugeruje się realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem nadzoru saperskiego. Tereny przylegają do ulicy Poznańskiej oraz ulicy Stamirowskiego, jednak zgodnie z postanowieniami planu miejscowego ich obsługa komunikacyjna może następować jedynie z ulicy Stamirowskiego poprzez drogę wewnętrzną. Nieruchomości znajdują się w zasięgu podstawowych sieci w przyległych ulicach: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjne, gazowej.

Działki są położone na Podgórzu w sąsiedztwie Toruńskiego Parku Technologicznego.

Kolejne trzy działki inwestycyjne, które trafiły do sprzedaży to także tereny pod obiekty usługowo – produkcyjne, składy i magazyny. Ich łączna powierzchnia to ponad 4,2 ha. Działki mają odpowiednio: 0,86 ha, 0,99 ha i 2,39 ha. Tereny znajdują się w obrębie ul. Andersa w południowo – zachodniej części miasta. Są doskonałe skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10.

Teren jest aktualnie niezabudowany, dojazd zaplanowano z projektowanych dróg publicznych Józefa Nowaka i Karola Stamirowskiego oraz po gruntach docelowo przeznaczonych pod drogi wewnętrzne. W sąsiedztwie istnieje uzbrojenie w sieci: elektroenergetyczną, wodociągowa, ciepłowniczą, kanalizacyjną, teletechniczną i gazową. Na działkach zlokalizowane są pozostałości wewnętrznego układu komunikacyjnego w postaci urządzonych dróg z płyt betonowych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl