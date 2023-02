W serwisie Propertystock.pl pojawiły się na sprzedaż tereny pod usługi, produkcję i magazyny. Grunty o pow. blisko 5,5 ha położone są w lewobrzeżnej części Torunia.

Jak czytamy w ogłoszeniu, tereny położone są w pobliżu autostrady A1 i węzła drogi ekspresowej S10, w rejonie ulic Andersa i Poznańskiej w Toruniu.

Dwie atrakcyjne działki inwestycyjne, które znalazły się w sprzedaży zlokalizowane są w rejonie ul. Poznańskiej. Tereny są dobrze skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10. Nieruchomości są przeznaczone pod usługi, produkcję, składy lub magazyny. Łączna powierzchnia działek to 1,27 ha.

Kolejne trzy działki inwestycyjne, które trafiły do sprzedaży to także tereny pod obiekty usługowo–produkcyjne, składy i magazyny. Ich łączna powierzchnia to ponad 4,2 ha. Tereny znajdują się w obrębie ul. Andersa w południowo – zachodniej części miasta. Są doskonałe skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10. Teren jest aktualnie niezabudowany, dojazd zaplanowano z projektowanych dróg publicznych Józefa Nowaka i Karola Stamirowskiego oraz po gruntach docelowo przeznaczonych pod drogi wewnętrzne.

Warunki sprzedaży:

Cena: Do ustalenia

Powierzchnia: 55 000 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Tereny inwestycyjne na toruńskim lewobrzeżu wystawione na sprzedaż

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl