Trójmiasto: Nowe nieruchomości komercyjne na sprzedaż i wynajem. Te oferty warto mieć na oku

Gdynia: reprezentacyjny budynek usługowy w świetnej lokalizacji

Nieruchomość położona w Gdyni, w dzielnicy Karwiny w bezpośrednim sąsiedztwie węzła łączącego ulicę Chwaszczyńską z obwodnicą Trójmiasta. Budynek przeznaczony pod usługi obecnie wykorzystywany jako biuro, nadaje się również do prowadzenia wielu innych działalności.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Powierzchnia użytkowa 1235,6 m2 w tym powierzchnia nadziemna na trzech kondygnacjach zajmuje łącznie 812,2 m2, a poziom piwnicy w którym znajduje się hala garażowa oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe to 423,4 m2.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 1 235.6 m2

Cena: 10 800 000 zł

Gdynia: działka z widokiem na morze

Na sprzedaż działka budowlana zabudowana wolno stojącą willą z lat 30. XX-wieku, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni, w pierwszej linii zabudowy od morza. Budynek trzy kondygnacyjny o łącznej powierzchni 351 mkw., położony na ogrodzonej 1180 mkw. działce, z bezpośrednim zejściem na bulwar nadmorski i plażę.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 1 180 m2

Cena: 7 900 000 zł

Gdańsk: nowy lokal gastronomiczny na sprzedaż



Wykończony w bardzo wysokim standardzie, świeżo po remoncie, lokal użytkowy o pow. 50 mkw. przygotowany na prowadzenie pizzerii. Lokal znajduję się w Gdańsku, w centralnej części dzielnicy Nowy Port, w zabytkowej kamienicy.

Obiekt znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji do prowadzenia pizzerii, ze względu na bardzo duży ruch pieszych oraz znajdującą się tuż obok szkoła podstawowa, a także przystanek tramwajowy i autobusowy całonocny.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 50 m2

Cena: 750 000 zł

Gdańsk: powierzchnia biurowa w nowoczesnym centrum biznesowym Wave

Wave to nowe, 13-piętrowe centrum biznesowe oferujące widoki na miasto i morze. W pełni wyposażone przestrzenie zapewniają nowoczesne środowisko do pracy. Do wynajęcie powierzchnia biurowa na planie otwartym o wielkości 100 mkw., idealna dla 15 pracowników. Biurowiec położony jest przy Alei Grunwaldzkiej, głównej arterii komunikacyjnej Gdańska.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 100 m2

Czynsz: 18 950 zł

Gdynia: lokal usługowo-biurowy w prestiżowej inwestycji

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum Gdyni, tuż obok przystanki komunikacji miejskiej (autobus, trolejbus, SKM), dworzec PKP Gdynia Główna, plaża i bulwar nadmorski, sklepy, restauracje i kawiarnie. Do lokalu przynależy 15 miejsc postojowych w cenie. Obiekt wynajęty na 10 lat, najemcami firmy z branży medycznej.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 857 m2

Cena: 9 600 000 zł

Gdynia: teren pod zabudowę jednorodzinną oraz usługową

Nieruchomość o pow. 13 140 mkw. położona jest w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 4, w obrębie Śródmieście i stanowi niezabudowaną działkę w centrum miasta, z nieliczną roślinnością. Posiada zwarty regularny kształt i jest przeznaczona pod zabudowę pierzejową. Sąsiedztwo stanowi wielopiętrowa zabudowa usługowo-mieszkalna oraz tereny placówki szkolno-wychowawczej. Grunt z przeznaczeniem pod zabudowę usługową lub wielorodzinną z usługami w parterach budynków.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 13 140 m2

Cena: 7 200 000 zł

Gdańsk: grunt pod mieszkaniówkę



Działka terenu o pow. 2627 mkw. przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Teren położony jest przy ul. Bartniczej za dawnym zakładem mleczarskim, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk Maćkowy z bardzo dobrym dojazdem do Śródmieścia.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 2 627 m2

Cena: 2 232 950 zł

Sopot: lokal biurowy w centrum miasta

Lokal biurowy o pow. 90 mkw. w centrum Sopotu, przy głównej drodze o natężonym ruchu zarówno samochodowym jak i pieszych, 5 minut pieszo do dworca głównego i SKM, 200 metrów do ul. Monte Cassino.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 90 m2

Cena: 1 650 000 zł

Gdynia: obiekt usługowo - produkcyjny



Obiekt usługowo-produkcyjny z funkcją magazynową, położony w północnej części Gdyni, w pobliżu jednej z ważniejszych arterii Gdyni - ul. Morskiej, w odległości 1 km od wjazdu na estakadę Kwiatkowskiego, 3 km od centrum miasta. Obiekt składa się z budynku biurowego oraz budynków produkcyjno - magazynowych, całość położona na działce o łącznej powierzchni 807 mkw. w użytkowaniu wieczystym, budynki stanowią odrębną własność.



Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 501 m2

Cena: 2 500 000 zł

Gdańsk: działka inwestycyjna pod budowę 4 domów jednorodzinnych dwulokalowych



Działka inwestycyjna z gotowym projektem zespołu czterech domów jednorodzinnych dwulokalowych wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, położona jest w południowo-zachodniej części miasta, w dzielnicy Gdańsk Ujeścisko-Łostowice przy ulicy Leśny Potok. Nieruchomość położona jest w zielonej oazie Moreny. W odległości jednego kilometra znajduje się Galeria Morena z bogatą ofertą handlowo-usługową. Dojazd do centrum Gdańska zajmie zaledwie 10 minut.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 2 750 m2

Cena: 4 220 000 zł