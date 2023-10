Tychy to fenomen na skalę ogólnokrajową. Miasto zaprojektowano holistycznie, a obszar nowego centrum wyznaczono strategicznie już w latach 50. Ale centrum miasta nigdy nie powstało. Teraz to się zmieni, bo na ostatniej sesji Rada Miasta Tychy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy.

Na kilkunastu hektarach przestrzeni w centrum miasta powstanie coś, co spełni oczekiwania nas wszystkich - mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów - mówi Andrzej Dziuba, prezydent miasta Tychy.

Na planach widać, jak nowe centrum miasta Tychy staje się system połączonych, żywych przestrzeni publicznych.

Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert - główni projektanci miasta - swoją kompozycję urbanistyczną powstającego od zera miasta Tychy oparli na dwóch przecinających się elementach krystalizujących: na Osi Zielonej, łączącej kierunki północ - południe, oraz na osi kolejowej wschód i zachód, łączącej północną i południową część miasta. Teraz ich plan zostanie wcielony w życie.

Odmieniona zostanie także aleja Jana Pawła II, która zmieni się z arterii tranzytowej w tętniącą życiem, atrakcyjną, miejską ulicę.

Miejscowy plan zagospodarowania jest kamieniem milowym w kierunku powstania centrum. Dokument określa dokładnie, gdzie powstanie zabudowa nowej ulicy i mieszane funkcje jej zabudowań. Wskazuje też, gdzie będą przestrzenie publiczne - w tym miejski plac. Pozwala na przekształcanie pustej przestrzeni w miejsce. A tożsamość tej przestrzeni powstanie przy udziale społeczności lokalnych.

Kolejne elementy potrzebne do realizacji projektu zostały zawarte w Strategii rozwoju miasta Tychy 2030+. Centrum stanowi w niej Obszar Strategicznej Interwencji.

Wątpliwości i pytania mieszkańców pokazują, że choć dziś przestrzeń przyszłego centrum jest niezagospodarowana, to dla mieszkańców jest potrzebna i wartościowa.

Budowa centrum to projekt na przynajmniej kilkanaście lat.

Bierzemy pod uwagę duży obszar w centralnej części Tychów. To oznacza, że zakres inwestycji będzie ogromny i będzie wiązał się z dużymi kosztami, które trzeba odpowiednio etapować- wyjaśnia prezydent miasta Tychy.

Plan zagospodarowania nie określa szczegółowego wyglądu obiektów, które powstaną w nowym centrum Tychów. O to będą już musieli zadbać architekci.

Dokument nie wskazuje także dokładnego terminu, w którym poszczególne tereny zostaną zagospodarowane.

Nie ma w nim wskazanego żadnego inwestora, który zrealizuje zaplanowane inwestycje.

Nie narzuca też zasad dotyczących zarządzania rodzajami najemców i mieszkańców, a także organizacją ruchu.

A to otwiera pole do nowych działań.

Podczas konsultacji w sprawie planu zagospodarowania tej przestrzeni pojawiło się wiele rozbieżnych pomysłów.

Mieszkańcy miasta przedstawili już swoje potrzeby i oczekiwania.

Miasto Tychy zostało zaprojektowane kompleksowo i było realizowane etapami, w oparciu o tzw. plan generalny.

Jego zaczątki widać w postaci hotelu Tychy i kilku innych zabudowań, które funkcjonują w tej części miasta. Ale wyraźnie widać, że to zaszłości z ubiegłego wieku. Teraz ma się to zmienić.

Jestem przekonany, że przy właściwym wsparciu profesjonalistów, zaangażowaniu sektora prywatnego oraz zaangażowaniu mieszkańców naszego miasta, uda nam się to osiągnąć - mówi Andrzej Dziuba, prezydent miasta Tychy.

Wiele miast podnosi dziś rewitalizacji swoich centrów. Ale rewitalizacja centrum Tychów ma też inny wymiar i znaczenie.

Miasta zmagają się z depopulacją, co dotyczy także Tychów, choć nie w takim stopniu, jak innych miejsc w naszym kraju. To wymaga naszej reakcji i konieczności podjęcia wszelkich starań, aby nasze miasto pozostało atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia - Andrzej Dziuba, prezydent miasta Tychy.