Ukraiński biznes inwestuje w Katowickiej SSE

Poza ukraińskim przedsiębiorstwem, w ostatnich dniach na inwestycję zdecydowali się kolejni inwestorzy, wśród nich również przedstawiciele sektora MŚP, którzy stworzą nowe projekty o łącznej wartości około 55 mln zł.

Jak wskazują przedstawiciele KSSE – mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie – mikro, małe i średnie firmy nie decydują się na wstrzymanie planów rozwojowych.

Łącznie władze KSSE wydały w tym roku 39 decyzji o wsparciu, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do rekordowego 2021 r. Wtedy to Katowicka SSE po raz pierwszy – jako jedyna w Polsce – wydała ponad 100 decyzji dotyczących nowych inwestycji.

Od początku tego roku 67 proc. inwestycji dotyczyło sektora MŚP, który coraz częściej decyduje się na lokowanie nowych projektów w strefie. Wg władz KSSE to dowód na to, że zarówno pandemia jak i sytuacja na Ukrainie, czy nawet przerywane łańcuchy dostaw nie powodują wśród mikro, małych i średnich biznesów braku decyzji o dalszym o rozwoju.

Cieszymy się, że kondycja polskich firm z sektora MŚP nie zmienia się znacząco w związku obecną, skomplikowaną sytuacją gospodarczą w Europie i na świecie. W rozmowach z naszymi inwestorami widzimy pewien niepokój o kolejne miesiące, jednak dotyczy to raczej dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych koncernów. Tymczasem firmy z sektora MŚP wciąż myślą o rozwoju, dlatego też z przyjemnością – po tym jak spełnią one określone w ustawie warunki – wydajemy decyzje o wsparciu – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak podkreśla, tym bardziej krzepiące są takie projekty, jak ukraińskiej firmy SOFE-GROUP, która decyduje się na rozwój biznesu, mimo dramatycznej sytuacji jaka panuje w ojczystym kraju. - Cieszymy się, że możemy pomóc, a tym samym wesprzeć gospodarkę sąsiadów zza naszej wschodniej granicy - mówi dr Janusz Michałek.

SOFE-GROUP POLAND to oficjalny przedstawiciel urządzeń chłodniczych ukraińskiej marki HITLINE w krajach Unii Europejskiej. Wyposaża sklepy, supermarkety i hipermarkety w regały, lady oraz inne specjalistyczne urządzenia dla branży FMCG. Firma obecna jest w Polsce od 2016 roku, jednak – również w związku z trudną sytuacją w Ukrainie – zdecydowała się stworzyć nowy zakład w granicach KSSE. Fabryka powstanie w Myszkowie, na zakupionej przez SOFE GROUP działce o powierzchni ponad 5,500 mkw.

- Dziękujemy za zaufanie do naszej firmy oraz za udzielone wsparcie od KSSE. Cenimy fakt pomocy dla naszego biznesu z ukraińskim pochodzeniem. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do rozwoju naszych inwestycji w województwie śląskim – informuje zarząd SOFE-GROUP POLAND.

Nowe inwestycje na starcie

Na przestrzeni ostatnich dni władze KSSE wydały także kolejne decyzje o wsparciu dla dużych firm oraz firm z sektora MŚP. Przedsiębiorca mTP Met - Plast z siedzibą w Dąbrówce planuje utworzenie nowego zakładu do produkcji pomp przemysłowych z tworzyw sztucznych i metalu, które mają zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Inwestycja firmy w gminie Gogolin wyniesie aż 25 milionów złotych. Kolejny nowy projekt powoła do życia spółka Alnet, która dzięki otrzymaniu od KSSE decyzji

o wsparciu wybuduje nowy zakład przeznaczony do produkcji elementów dla branży stolarki okiennej o wartości niemal 3 milionów złotych. Natomiast polska spółka Merawex z Gliwic, zainwestuje w strefie 16 milionów złotych. Dzięki inwestycjom firm SOFE-GROUP POLAND, Merawex, TECH-MET Dariusz Czyż, mTP Met-Plast oraz Alnet w regionie powstanie prawie 50 nowych miejsc pracy. Decyzje o wsparciu zostały wydane na okres od 12 do 15 lat.