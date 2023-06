Unibep wygrał przetarg na przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta. Inwestycja ma na celu zwiększyć atrakcyjną inwestycyjną miasta.

Oferta Unibep została wybrana w przetargu na budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta Suwałki.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:

Pierwsze to budowa i przebudowa układu drogowego drogi gminnej ul. Wojska Polskiego II oraz drogi wojewódzkiej nr 662/dawniej DK8/ wraz z niezbędną infrastrukturą.

Drugie to rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Wojska Polskiego II /10409B/.

Pierwsza część inwestycji to koszt 15,459 mln zł netto (ok 19,015 mln zł brutto), druga natomiast 18,830 mln zł netto (23,160 mln zł brutto). Łączna wartość oferty złożonej przez Unibep wynosi ok. 34,289 mln zł netto (ok 42,175 mln zł brutto).

