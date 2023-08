Urząd Skarbowy w Sosnowcu wystawił na licytację nieruchomość w tamtejszej dzielnicy Pogoń. Nowy właściciel będzie tu mógł realizować zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową. By kupić grunt, trzeba wyłożyć przynajmniej 2,4 mln zł.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu zlicytuje grunt i hale przemysłowe w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń.

Łączna cena wywoławcza za nieruchomości to 2,4 mln zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia w tym miejscu zabudowę jednorodzinną i usługową.

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części Sosnowca. Sprzedawane działki i budynki znajdują się przy ul. Grota-Roweckiego 187. W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje zabudowa jednorodzinna, nieopodal działają obiekty przemysłowo-logistyczne. Do Dworca Głównego w Sosnowcu jest stąd 3,7 km.

Nieruchomość tworzy pięć działek o łącznej powierzchni 3966 m kw. Grunt jest częściowo zabudowany halami przemysłowymi. Obecny właściciel to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane z Sosnowca. Wobec firmy toczy się postępowanie egzekucyjne za niespłacone zobowiązania, czego konsekwencją jest prowadzona licytacja.

Pierwsza próba sprzedaży nieruchomości odbędzie się 8 sierpnia br. o godz. 10.00 w sali nr 702 siedziby Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20. Wartość działek i budynków oszacowano łącznie na 3,2 mln zł brutto. Natomiast cena wywoławcza to ¾ tej kwoty, czyli 2,4 mln zł. Urząd przypomina o wcześniejszym złożeniu wadium, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Jest to warunek konieczny dopuszczenia do postępowania.

Obowiązujący dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto uchwaliło w 2021 roku. Urzędnicy przeznaczyli działki pod niską zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Maksymalna wysokość obiektów nie może przekraczać 9 m. Dokument dopuszcza zabudowę jednorodzinną zarówno w formie wolnostojącej, bliźniaczej, jak i szeregowej.

Szczegóły dotyczące licytacji są dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce "Ogłoszenia/Obwieszczenia o licytacjach".

